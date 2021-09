WIDOWS EREDITÀ CRIMINALE/ Su Rai 2 il film su una ‘lotta femminista al potere’

Widows Eredità criminale è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2018 e distribuito successivamente, nel novembre dello stesso anno, nelle sale statunitensi. Accolto favorevolmente dalla critica, il film mostra una visione diversa del crimine, visto da un punto di vista femminista e della lotta al potere. Il racconto, nonostante sia caratterizzato da numerose scene d’azione, risulta molto elegante, grazie alla presenza del nutrito cast femminile. L’interpretazione di Viola Davis è magistrale, del resto l’attrice ha vinto l’Oscar nel 2018, come migliore attrice non protagonista per Barriere. L’attrice, riceve anche la candidatura ai premi Bafta come migliore attrice per questo film. Il regista Steve McQueen, proviene dal mondo patinato della videoarte e successivamente si è fatto conoscere al grande pubblico con pellicole come Shame, Hunger e 12 anni Schiavo del 2013, per il quale ha vinto l’Oscar. Da notare la presenza di Robert Duvall in un cameo e quella di Liam Neeson, che pur sostenendo una parte importante, è relegato nel ruolo di comprimario.

Widows Eredità criminale su Rai 2

Widows Eredità criminale è un film del 2018 di produzione inglese e americana, cheva in onda su Rai 2 oggi, 23 settembre, a partire dalle 21,20. Il regista è Steve McQueen che cura anche la sceneggiatura. Gli interpreti sono: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Colin Farrel, Elisabeth Debicky, Robert Duvall, Cynthia Erivo, Liam Neeson.

Il film è tratto da una famosa serie televisiva degli anni ottanta, chiamata Le vedove. Il regista ha raccolto grandissime risposte grazie ai suoi due primi film Shame e Hunger che gli hanno permesso di partecipare alla prima grandissima distribuzione della sua carriera con 12 anni schiavo. Questo film trasmesso oggi è il suo ultimo che però dalla critica ha ricevuto giudizi contrastanti.

Widows Eredità criminale, la trama

La vicenda di Widows Eredità criminale narra di una donna di nome Veronica, felicemente sposata con Harry, con il quale vive una bella e intensa relazione anche dal punto di vista sessuale. Purtroppo, la loro felice esistenza ha un risvolto drammatico, perché Harry viene ucciso da un gangster nel tentativo di perpetrare un colpo ad un suo nemico. Il malvivente sta cercando di entrare in politica, cercando di prendere il possesso del distretto di Chicago, dove vive, alla famiglia del suo acerrimo rivale la quale da sempre ne ha il controllo. Il suo candidato non risulta affidabile, ma, in realtà la persona più accreditata risulta fuori dai giochi, viste le accuse e l’età che lo hanno reso impresentabile.

Il colpo destinato a Harry provoca una strage in cui muore tutta la banda e non solo, infatti, si dipana un incendio che brucia tutto il denaro. Il criminale Jamal a quel punto decide di chiedere il risarcimento a Veronica, in quanto, il marito gli ha lasciato un loft lussuoso, un’auto lussuosa, nonché una cassetta di sicurezza dove è nascosto il quaderno contenente gli appunti per il prossimo colpo. Veronica, animata da un forte desiderio di vendetta, decide di essere lei a realizzare la rapina e cerca di convincere le altre vedove della banda a a diventare sue complici.

Video, il trailer del film “Widows Eredità criminale”

