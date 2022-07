Wijnaldum al Milan?/ Calciomercato news, è stato proposto ai rossoneri ed alla Roma

Calciomercato news, offerto Georginio Wijnaldum al Milan

La finestra di calciomercato estivo potrebbe portare in rossonero un nuovo centrocampista da consegnare a mister Pioli e nelle scorse ore in questo senso è emersa l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Georginio Wijnaldum al Milan. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, il centrocampista sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024 sarebbe infatti stato proposto ai lombardi dal suo entourage.

Stando ai rumors, il trentunenne non sarebbe uno degli elementi su cui vorrebbe puntare con continuità il nuovo allenatore dei parigini Galtier ed il suo staff gli starebbe dunque cercando una nuova sistemazione offrendolo a diverse squadre anche del nostro campionato tra cui spicca il Milan Campione d’Italia. Perso Kessie, quello di Wijnaldum, giocatore che vanta grande esperienza pure a livello internazionale, potrebbe essere il profilo utile per completare l’organico nel mezzo.

Calciomercato news, proposto Wijnaldum al Milan ed alla Roma

I dirigenti milanesi valutano in queste ore la possibilitò di portare Georginio Wijnaldum al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Come rivelato dalla stampa francese e da Laroma24.it, il cartellino di Wijnaldum sarebbe stato proposto in Italia non solo ai rossoneri ma pure alla Roma. I giallorossi avrebbero bisogno di potenziare il loro centrocampo ed un altro calciatore potrebbe far comodo a Mourinho in quella zona del campo.

