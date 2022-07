Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato: in uscita dal PSG, è stato offerto pure al Milan

Calciomercato news, Georginio Wijnaldum alla Roma per il centrocampo

Dopo il colpo realizzato con Paulo Dybala, il general manager Tiago Pinto sarebbe al lavoro per portare anche Georginio Wijnaldum alla Roma secondo i rumors in queste frenetiche ore della sessione estiva di calciomercato. Nonostante l’arrivo a parametro zero di Nemanja Matic, è risaputo infatti che i giallorossi stiano cercando di sistemare ulteriormente il proprio centrocampo come evidenziato dall’interesse per Davide Frattesi del Sassuolo.

Sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024, Wijnaldum non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore Galtier e della società dopo appena un anno dal suo arrivo dal Liverpool. L’ostacolo principale per l’arrivo del trentunenne nella Capitale è al momento rappresentato dall’ingaggio del giocatore, il quale percepisce la bellezza di 9 milioni di euro in Francia anche se i parigini potrebbero essere disposti a contribuire al pagamento dello stipendio pur di liberarsene.

Calciomercato news, proposto Wijnaldum alla Roma ed anche al Milan

Le chances di vedere Wijnaldum alla Roma in questa finestra di calciomercato sembrano dunque abbastanza buone. L’olandese è stato proposto anche al Milan in questi giorni ma i rossoneri avrebbero preferito virare su altri obiettivi visti i costi dell’operazione. Nella passata stagione Wijnaldum con la maglia del PSG è riuscito a mettere a segno tre reti ed ha fornito altrettanti assist vincenti ai suoi compagni in 38 presenze totali tra campionato e coppe.

