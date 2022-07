Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato: incontro con l’agente, attese novità in Israele

Calciomercato news, continua la trattativa per portare Wijnaldum alla Roma

In questo martedì di calciomercato estivo la dirigenza giallorossa continua a trattare con il Paris Saint-Germain per portare Georginio Wijnaldum alla Roma nel più breve tempo possibile. L’allenatore José Mourinho avrebbe bisogno di un nuovo centrocampista su cui contare nella stagione che sta per cominciare ed accoglierebbe l’olandese a braccia aperte, ricordando che lo stesso calciatore sarebbe entusiasta di essere allenato dal portoghese.

Il problema principale nel trovare un accordo per quest’operazione è stato sempre rappresentato dall’ingaggio del calciatore, il quale percepisce ben 7 milioni di euro più bonus a Parigi, ed i capitolini hanno spinto fin da subito per cercare di convincere i francesi a condividere parte di questa somma. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto nonostante il PSG punti a strappare l’obbligo. I buoni rapporti tra i presidenti Dan Friedkin e Nasser Al-Khelaifi sono in ogni caso un aspetto che lascia pensare al raggiungimento di una soluzione positiva per entrambe le parti.

Le chances di vedere Georginio Wijnaldum alla Roma in questa finestra estiva di calciomercato potrebbero inoltre aumentare a partire da venerdì, quando la Roma si recherà in Israele per affrontare il Tottenham e avrà modo di incontrare la dirigenza del PSG, squadra impegnata domenica a Tel Aviv nella Supercoppa di Francia. La vicinanza dei due club in terra straniera potrebbe permettere al general manager Tiago Pinto, che ha incontrato in questi giorni l’agente di Wijnaldum, di chiudere l’operazione.

