Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato news, niente Supercoppa di Francia per l’olandese

Calciomercato news, nuovo indizio sul passaggio di Wijnaldum alla Roma

Il tormentone di calciomercato riguardante l’approdo di Georginio Wijnaldum alla Roma in questi mesi di trattative sta per vivere un altro capitolo viste le indiscrezioni emerse in queste ultime ore. Il centrocampista francese, come riportato da Il Tempo, non sarebbe infatti partito con il Paris Saint-Germain in direzione Israele per andare a giocare la Supercoppa di Francia da disputare contro il Nantes e sarebbe anzi rimasto nella Capitale francese.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per Wijnaldum è trattativa no-stop col PSG

Insieme a Wijnaldum in quel di Parigi sono rimasti anche gli altri calciatori considerati in esubero dalla società specialmente dopo l’arrivo del nuovo allenatore Galtier. L’ex Liverpool attende il via libera dalla sua società per poter volare in Italia dopo i tanti contatti avuti nei giorni scorsi tra le varie parti ricordando che lo stesso allenatore José Mourinho lo avrebbe contattato per convincerlo a sposare la causa romanista e non bisogna nemmeno dimenticare il pressing del presidente Dan Friedkin nei confronti dello sceicco Nasser Al-Khelaifi.

WIJNALDUM ALLA ROMA?/ Calciomercato, c'è l'ok del Psg: si attendono le visite mediche

Calciomercato news, Georginio Wijnaldum si avvicina alla Roma

Questo weekend di calciomercato potrebbe dunque essere decisivo per il passaggio di Georginio Wijnaldum alla Roma. Domani sera, in contemporanea con la Supercoppa francese, i giallorossi disputeranno un amichevole di lusso contro il Tottenham. La vicinanza delle due dirigenze sul territorio israeliano potrebbe dunque essere determinante per avere l’ok definitivo e chiudere questo affare una volta per tutte.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Due club interessati a Kluivert e Ibanez commenta i rumors

© RIPRODUZIONE RISERVATA