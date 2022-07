Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato, passi avanti tra formula e la mano dei Friedkin

Calciomercato news, via libera per il prestito di Wijnaldum alla Roma

In questa finestra di calciomercato estivo in casa giallorossa si lavora su più fronti e per sistemare il centrocampo a disposizione di mister Mourinho i dirigenti starebbero trattando con il Paris Saint-Germain per portare Georginio Wijnaldum alla Roma. Perso Sergio Oliveira, che non è stato riscattato, a Trigoria è già sbarcato Nemanja Matic a parametro zero ma al tecnico portoghese farebbe comodo anche un altro elemento ed il profilo dell’olandese sarebbe l’ideale per potenziare la squadra nel mezzo.

Le indiscrezioni più recenti rivelano inoltre che non si registrano novità significative nella trattativa per Davide Frattesi del Sassuolo ma, come riporta Il Tempo, i parigini avrebbero invece aperto alla possibilità di lasciar partire Wijnaldum con la formula del prestito. Il problema principale per quest’operazione riguarda lo stipendio percepito dall’ex Liverpool, ovvero la bellezza di 9 milioni di euro, ed alla Roma ci si auspica che i francesi accettino di pagare parte dell’ingaggio.

Calciomercato news, Wijnaldum alla Roma grazie a Dan Friedkin

Le chances di vedere Georginio Wijnaldum alla Roma in questa sessione di calciomercato sembrano quindi aumentare in questo inizio di settimana. Stando a quanto emerso, il presidente giallorosso Dan Friedkin, come accaduto anche per il tesseramento di Dybala, starebbe scendendo in campo in prima persona in modo tale da convincere lo sceicco Nasser Al-Khelaifi, proprietario del PSG e suo amico, a concedergli il trentunenne nato a Rotterdam.

