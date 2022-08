Wijnaldum alla Roma/ Calciomercato, visite mediche in corso e poi la firma ufficiale

Calciomercato news, è la giornata di Georginio Wijnaldum alla Roma

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Georginio Wijnaldum alla Roma si sta finalmente per concludere. I dirigenti della Roma e quelli del Paris Saint-Germain in questi giorni hanno trovato l’intesa per il trasferimento del centrocampista olandese, arrivato ieri all’aeroporto di Ciampino con un volo privato. Accolto da una folla di tifosi giallorossi, oggi invece Wijnaldum effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto.

I capitolini ed i francesi si sono accordati per il trasferimento in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro e lo stipendio del calciatore, che ha rinunciato a un milione lordo per accelerare la chiusura dell’operazione, sarà diviso al 50% tra le due società. Agli ordini di mister José Mourinho Wijnaldum troverà il connazionale Rick Karsdorp mentre risulta ancora in partenza l’altro olandese, ovvero Justin Kluivert.

Calciomercato news, in serata l’annuncio ufficiale di Wijnaldum alla Roma

Entro sera dunque dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Georginio Wijnaldum alla Roma per questo agosto di calciomercato estivo. Reduce da un’annata poco fortunata, il centrocampista era uno degli esuberi per l’allenatore Galtier a Parigi e punta a rilanciarsi nella Capitale dove conta sulla stima del tecnico Mourinho.

