WIJNALDUM/ Calciomercato Milan e Roma: dove andrà l’olandese?

Calciomercato Milan, idea Wijnaldum

Il futuro di Wijnaldum può tingersi di rossonero. Il calciomercato del Milan si fa sempre più intenso. Vi avevamo già riportato dell’interesse e del possibile arrivo di Renato Sanches ai diavoli rossoneri ma serve battere la concorrenza del Paris Saint Germain. Proprio dai parigini, però, potrebbe arrivare una pedina che può cambiare le carte in tavola: Georginio Wijnaldum. Per l’esperto centrocampista stagione difficile a Parigi, poco spazio trovato e partite non al livello dell’annate con il Liverpool di Jurgen Kloop. Alla luce di ciò il Paris Saint Germain starebbe pensando di cedere l’olandese, con il Milan alla porta ma accaparrarsi il centrocampista vincitore della Champions League con i Reds del Liverpool nella stagione 2018-2019.

Tanta esperienza per Wijnaldum, 32 anni a novembre, che può giocare sia come centrocampista che come trequartista nel ipotetico 4-2-3-1 di mister Pioli. A lanciare la notizia questa mattina la Gazzetta dello Sport. L’operazione più probabile, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe quella del prestito dal club parigino, visto anche il costo del contratto dell’olandese. Nel frattempo, Maldini in Belgio per chiudere per De Ketelaere, gioiellino del Club Brugges.

Calciomercato Roma, Wijnaldum prossimo colpo di Mourinho?

Calciomercato della Roma si è sicuramente acceso con il colpo improvviso di Paulo Dybala, svincolato dalla Juventus e preso, quindi, a parametro zero. Un colpo di assoluto livello della Roma di Mourinho, che certifica la volontà della società di essere una delle squadre da temere in questo campionato di Serie A. Non solo il Milan, anche la Roma sulle tracce di Georginio Wijnaldum, in uscita dal Paris Saint Germain e che vorrebbe, invece, puntare sul portoghese del Lille Renato Sanches. Un centrocampo della Roma che presenta già giocatori come Cristante, Pellegrini e Veretout oltre il neoarrivato Matic dal Manchester United. Una batteria di centrocampisti che potrebbe essere completata dall’arrivo dell’ex giocatore del Liverpool e Newcastle.

A lanciare la notizia è il Corriere dello Sport, indicando come il giocatore sia interessato all’approdo a Roma grazie alla presenza di Josè Mourinho. Dopo Paulo Dybala, un altro giocatore importante e di caratura internazionale può approdare a Roma grazie al tecnico portoghese, molto apprezzato nel calcio mondiale, sia per le sue vittorie che per le sue qualità umane. Non ci resta che aspettare ma il futuro di Wijnaldum è sempre più vicino a tingersi del tricolore italiano, Milan e Roma aspettano.











