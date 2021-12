Wild Teens, Contadini in erba/ Diretta e concorrenti: 12 ragazzi a lavoro in fattoria

Anticipazioni Wild Teens, puntata 22 dicembre 2021

Parte questa sera, su Nove, il nuovo teen-reality dal titolo Wild Teens – Contadini in erba. Dodici adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni abbandonano le comodità della propria casa, i propri smartphone e gli agi per dedicarsi alla vita di campagna, mettendosi a lavorare in Fattoria. Una vita per nulla semplice per questi 12 giovani che saranno guidati in questa avventura dal fattore Andrea Gherpelli e il suo team di professionisti composto da Adriana Busi (responsabile degli animali) e Emidio Dellepiane (responsabile della cucina e dell’aia).

Prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, il reality va in onda per 6 puntate da 70 minuti. Se sul Nove esordisce questa sera, e ci presenta tutti i concorrenti in gara, va detto che su Discovery+ è invece già disponibile da alcune settimane.

Wild Teens: chi sono i 12 concorrenti?

Ma quali sono i 12 giovani protagonisti di Wild Teens – Contadini in erba? C’è Andrea, 14 anni da Palermo, ossessionato dai suoi capelli. Ama l’arte, le ragazze e divertirsi con gli amici. C’è Aurora, tiktoker con 2 milioni e mezzo di followers di 17 anni. C’è Biagio, 16 anni, viene da Padova e ha la battuta sempre pronta. C’è Dany, 16 anni, viene da Pozzaglio ed Uniti (CR). Anticonformista e iperattivo, non ama ricevere ordini e non ama gli insetti. C’è Eleonora, ha 15 anni e viene da Scandicci. C’è Elisabetta, 15 anni, viene da Cittadella e ha una forte personalità. C’è Enrico, ha 15 anni e viene da Firenze. C’è Gioia, ha 17 anni e viene da Noceto. C’è Guglielmo, ha 16 anni e viene da Acqui Terme. C’è Maddalena, quindicenne di Gioia Tauro. Michelangelo, 15 anni, viene da Altamura. Infine Nicole viene da Padova e ha 14 anni.

