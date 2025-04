Wild Wild West, film su Italia 1 diretto da Barry Sonnenfeld

Sabato 12 aprile, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:15, la commedia western Wild Wild West. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense del 1999 ispirato alla serie tv anni ’60 Selvaggio west e diretto da Barry Sonnenfeld, che aveva esordito dietro la macchina da presa nel 1991 con l’iconico film La famiglia Addams. La colonna sonora è invece opera di Elmer Bernstein, compositore delle musiche di più di 200 progetti per il grande e piccolo schermo, tra cui I magnifici sette, La grande fuga e Il buio oltre la siepe.

Super Mario Bros. - Il film, Italia 1/ Trama e voci del film d'animazione in PrimaTV, oggi 12 aprile 2025

Il cast principale vanta alcune grandi star di Hollywood, tra cui: Will Smith (Willy, il principe di Bel-Air, La ricerca della felicità, Men In Black…), Kevin Kline (Un pesce di nome Wanda, La Pantera Rosa, La bella e la bestia…), Salma Hayek (Frida, Dogma, Un weeend da bamboccioni…) e Kenneth Branagh (Assassinio sull’Orient Express, Harry Potter e la camera dei segreti, Belfast…).

Don Camillo monsignore... ma non troppo, Rete 4/ Trama e cast del quarto film, in onda oggi 12 aprile 2025

La trama del film Wild Wild West: un western con pistoleri fantascientifici

Wild Wild West è ambientato alla fine del XIX secolo, poco dopo la fine della sanguinosa guerra di secessione. Il capitano James “Jim” West e il maresciallo Artemus Gordon vengono incaricati di trovare l’ex generale McGrath, responsabile di un violento massacro e della sparizione di alcuni importanti scienziati, e il suo aiutante, l’ingegnere Arliss Loveless, un uomo costretto sulla sedia a rotelle privo di arti inferiori.

Durante la loro missione i due riescono a mettere in salvo una donna di nome Rita Escobar, anch’ella sulle tracce degli scienziati. Nel frattempo Loveless ha deciso di testare una nuova e terribile arma proprio sui soldati inoltre, sicuro che il generale lo abbia tradito durante i combattimenti, decide di assassinarlo e di rapire il Presidente statunitense Ulysses S. Grant. Loveless riesce non solo a catturare Grant, ma anche Gordon, per mezzo di un macchinario inventato da lui che assomiglia a un ragno dotato di cannoni, mentre West viene ferito durante gli scontri.

OCEANIA 2/ Il film da vedere col prequel per ricordare il valore del senso religioso

Il piano dello scienziato, però, non è ancora giunto a termine, infatti l’uomo è pronto a smembrare gli Stati Uniti, cedendo i vari territori a diverse nazioni europee e tenendo una parte per sé.

West, però, non è disposto ad arrendersi e, grazie ad un escamotage, riesce a liberare tutti i prigionieri ed inizia, con l’aiuto di Gordon, a combattere contro gli scagnozzi di Loveless: riusciranno i due uomini a fermare finalmente lo scienziato e a mettere fine ai suoi terribili piani?