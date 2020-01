Wild Wild West/ Video, su Italia 1 il film con Will Smith (oggi, 22 gennaio 2020)

Wild Wild West va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 22 gennaio, a partire dalle ore 15:50. Una piccola americana realizzata nel 1999 con la regia di Barry Sonnenfeld, il soggetto è stato scritto da Jim e John Thomas mentre la sceneggiatura porta la firma di Jeffrey Price, Peter S Seaman, Brent Maddock e S. S. Wilson. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Elmer Bernstein, i costumi sono stati disegnati e realizzati da Deborah Lynn Scott mentre nel cast figurano tanti artisti molto famosi ed apprezzati dal grande pubblico come nel caso di Will Smith, Kevin Kline, Salma Hayek, Kenneth Branagh e Musetta Vander.

Wild Wild West, la trama del film

In Wild Wild West ci troviamo negli Stati Uniti d’America all’epoca del leggendario West ed in particolar modo negli anni che immediatamente succedono alla fine della sanguinosa Guerra di Secessione americana. Una guerra che, oltre ad aver lasciato un lungo strascico di sangue, ha anche aumentato in maniera considerevole la rabbia tra le opposte fazioni. Il presidente degli Stati Uniti d’America decide di affidare una delicata missione a due dei suoi migliori sceriffi presenti sul territorio che dovranno occuparsi di una sorta di inventore rimasto gambizzato il quale, essendo un sudista convinto, vuole portare avanti la sua personale battaglia contro il Governo. In particolare questo inventore ha rapito alcuni dei più importanti scienziati presenti negli Stati Uniti d’America per costringerli a dargli supporto tecnico per la costruzione di una potente arma che viene chiamata la tarantola per via delle sue dimensioni e soprattutto delle sue forme. I due sceriffi, che inizialmente erano divisi da un carattere molto differente, dovranno ben presto unire le proprie forze perché si troveranno ad affrontare un avversario molto differente dai classici pistoleri del west giacché in possesso di tecnologie avanzate soprattutto per l’epoca. Nella loro avventura inoltre dovranno fare anche i conti con una bellissima donna che a sua volta è sulle tracce dello scienziato perché deve liberare una persona cara che è stata per l’appunto rapita dallo stesso dottore. Una meravigliosa avventura in un testo decisamente differente da quello convenzionale nel quale non mancheranno i colpi di scena e soprattutto le difficoltà per i due sceriffi e tutori della legge.

Il trailer di Wild Wild West





