Will chi è? Con la canzone “Le cose più importanti” a Sanremo Giovani/ “Una cosa la dirò solo alla fine…”

Will, finalista di Sanremo Giovani con la canzone Le cose più importanti

“Sono curioso, voglio vedere come reagirò a questo palco, a questa esperienza molto importante. Mi aspetto di emozionarmi, di uscire dalla mia comfort zone”. Con queste parole rilasciate al sito spettacolomusicasport, Will scalda la voce in vista della finale Sanremo Giovani, dove partecipa con il brano Le cose più importanti. Anche lui, come gli altri finalisti, ambisce all’ultimo posto rimasto per partecipare al Festival di Sanremo 2023 e secondo i fan ha buone chances di raggiungere il traguardo. “E’ un brano sincero, che mi rappresenta e parla delle cose e delle persone che ci mancano per vari motivi”, ha raccontato Will prima dell’esibizione.

Canzoni Big di Sanremo 2023, quali sono?/ Titoli e temi: brani d'amore per Giorgia e Ultimo?

La canzone arriva dopo aver ottenuto un successo importante con il brano Estate, capace di collezionare oltre 100 milioni di stream, certificandosi disco di platino. Tra gli altri lavori di Will, anche “Anno Luce”, Domani che fai?”, “Capolavoro”, “Chi sono veramente” e “Più forte di me”. “La musica è il posto dove mi sento a mio agio e me stesso, e le persone a cui tengo, che mi fanno stare bene anche nelle mie fragilità e che voglio avere accanto in questo viaggio”, ha confidato Will a proposito del suo rapporto con la musica.

Fiat 131 chi è? Con “Pupille” in gara a Sanremo Giovani/ "E' una dedica d’amore"

Will, significato e video della canzone Le cose più importanti: “Dedicata alle persone che ci mancano”

Nel brano Le cose più importanti Will ricorda una persona che non c’è più, probabilmente la mamma, e rivanga tutti quei momenti in cui avrebbe voluto esprimerle il suo amore, oltre che coi fatti con le parole. Un brano che si preannuncia intenso e di grande impatto, con una gradevole sonorità ed una facile comprensione. Will si rivela nel suo modo più autentico, mostrando tutta la sua sensibilità commuovente.

“Questa canzone parla di tutte quelle persone che ci mancano per qualsiasi motivo, per un lutto ma anche per una storia d’amore o un’amicizia finite. E restano delle parole che non hai detto o delle azioni che non hai fatto. Racconta anche una situazione particolare personale che non svelerò fino alla finale di Sanremo Giovani perchè vorrei che il pubblico sentisse la propria storia dentro questa canzone e non solo la mia. Spero di interpretarla al meglio a Sanremo“, ha detto.

Noor, chi è? Con "Tua Amelie" a Sanremo Giovani/ "Grido d’aiuto, canzone di speranza"

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA CANZONE LE COSE PIU’ IMPORTANTI SU RAIPLAY.IT











© RIPRODUZIONE RISERVATA