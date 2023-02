Chi è Will?/ Dopo Sanremo 2023 il nuovo album e i progetti futuri: “Vorrei scrivere…”

Chi è Will? Il percorso musicale prima di Sanremo 2023

Will (William Busetti), dopo il 26º posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Stupido”, sarà ospite di Mara Venier a Domenica in. Will ha soli 23 anni e per lui cantare a Sanremo insieme ai Big della musica italiana è stato un sogno e soprattutto una grandissima opportunità. Il cantante ha iniziato la sua carriera musicale dopo il liceo; nel 2019 ha pubblicato i suoi primi 3 singoli tra cui Rosso e nel 2020 ha partecipato a X Factor.

Tra la partecipazione al programma televisivo e il suo canale Youtube, Will ottiene visibilità ma ottiene successo solo quando pubblica il suo primo EP “Chi sono veramente” e poi il brano “Le cose più importanti” che gli ha permesso di arrivare tra i primi classificati di Sanremo Giovani 2023 e di partecipare di conseguenza al Festival di Sanremo insieme ai grandi cantautori della musica italiana. Prima di salire sul palco dell’Ariston, Will aveva dichiarato: “Emozioni tantissime, già aver partecipato era un bell’obiettivo, adesso il fatto di essere passato lo realizzo domani. Uno dei miei obiettivi era partecipare al Festival e conoscere Grignani”.

Will, il nuovo album “Manchester” e i suoi progetti futuri

Sul palco di Sanremo 2023 Will è stato molto apprezzato dal pubblico per la sua educazione e la sua sensibilità, il brano che ha portato: “Stupido” è autobiografico e racconta una storia in cui molti giovani si sono rivisti. Lo stesso Will aveva dichiarato su Instagram, dove conta più di 60mila follower: “Il mio brano è per tutti noi che almeno una volta non ci siamo sentiti abbastanza. “Stupido” sono io, che pensavo di trovare la forza negli altri quando invece dovevo cercarla in me. Voi però mi avete aiutato a trovarla, grazie. È la prima canzone del mio primo disco, spero vi faccia sentire più forti”.

Dopo l’esperienza a Sanremo Will sta presentando il suo primo e nuovo album di inediti: “Manchester” e in seguito il cantante ha il desiderio di scrivere qualcosa di “più maturo”: “Prossimamente vorrei scrivere un disco un po’ più maturo, le nuove esperienze mi faranno scrivere cose diverse con nuovi punti di vista e poi ci sono sempre più live per arrivare a più persone, l’esperienza di Sanremo mi ha insegnato che bisogna sempre cercare di alzare il livello ma facendo comunque le cose col cuore”.











