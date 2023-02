Will chi è? Vero nome, curiosità: dal Chievo a Sanremo/ Sta per laurearsi in Scienze Motorie

Will, le curiosità: vero nome e passato nel Chievo

Dopo aver superato la fase dei Giovani, Will partecipa con i Big al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Stupido”. Il vero nome del giovane cantante è William Bussetti, ma non è l’unica curiosità legata a questo artista. Prima di appassionarsi alla musica, infatti, era un calciatore. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport nelle scorse settimane ha raccontato che lo sport è una passione di famiglia, infatti il padre amava la montagna e praticava l’arrampicata, mentre lui e il fratello giocavano a pallone.

Will con Stupido al Festival di Sanremo 2023/ "Devo ancora realizzare una cosa..."

«Per una decina d’anni ho vestito la maglia delle giovanili del Chievo, centrocampista mancino, numero dieci, quando stavo per passare alla Primavera non ho resistito, troppe pressioni, è arrivata la musica e ho cambiato strada». Will ha capito di non avere la forza mentale necessaria per poter continuare a percorrere quella destra, consapevole che serve anche determinazione, oltre al talento. Lo sport lo aiuta comunque a concentrarsi, ma anche «a respirare meglio quando canto, rispecchia il mio stato mentale».

Testo “Stupido”, canzone Will/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

Curiosità su Will: dalla passione per il calcio all’alimentazione

Quindi, a Will piace correre ogni giorno, andare in palestra, tenersi in forma. Il giovane cantante ha lasciato il calcio per la musica, ma non ha abbandonato l’università. «Sono iscritto a Scienze Motorie, mi mancano una decina di esami per laurearmi». Le curiosità non finiscono qui: è tifoso per l’Inter e, a tal proposito, spera nel secondo posto, anche se continua a coltivare il sogno dello scudetto. I suoi idoli? Cristiano Ronaldo, che ha sempre preferito a Messi, e Ronaldinho, perché giocava sempre col sorriso e la voglia di divertirsi. Tra i nerazzurri il suo preferito è Di Marco, poi Brozovic. E poi c’è il capitolo alimentazione. «Sono un mangione, ma in questo periodo sto attento, ho tagliato i carboidrati e qualche grasso, al massimo mi concedo una pizza, prendo tanti legumi e insalate, bevo tè e acqua con il limone», aveva raccontato alla Gazzetta dello Sport. Infine, riguardo le sue aspettative sul Festival di Sanremo 2023: c’è semplicemente la voglia di fare una bella esperienza e portare avanti il progetto.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA