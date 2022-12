Will Hunting Genio ribelle/ Su Italia 1 il film con Matt Damon e Robin Williams

Will Hunting Genio ribelle, film di Italia 1 diretto da

Will Hunting Genio ribelle va in onda oggi, giovedì 29 dicembre, a partire alle ore 21.20 su Italia 1. Ci troviamo di fronte a un film drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1997 e diretto da Gus Van Sant. Spiccano tra gli interpreti i ruoli ricoperti da Matt Damon, Ben Affleck, Robin Williams e Stellan Skarsgard.

Il film Will Hunting Genio ribelle è stato girato nella città di Boston, oltre ad alcune scene catturate in studio. L’ottima resa della pellicola è testimoniata dai trionfi ai Premi Oscar del ’98, in particolare nelle categorie di miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista. Ottimo anche il risultato al botteghino dove il film ha superato i 220 milioni di dollari globali con una spesa di soli 10 milioni. Il film Will Hunting Genio ribelle è adatto a un pubblico molto variegato perché riflette su tantissimi temi importanti e in grado di arrivare a emozionare anche il meno sensibile degli umani.

Will Hunting Genio ribelle, la trama del film

Le vicende di Will Hunting Genio ribelle sono ambientate sul finire degli anni ’90, precisamente nelle zone meno apprezzabili di Boston. Proprio in uno dei sobborghi abita il protagonista, un uomo di nome Will alle prese con una storia per nulla facile. Orfano di entrambi i genitori, aveva vissuto infanzia e adolescenza rimbalzato tra varie famiglie senza mai trovare l’equilibrio sperato.

Dopo tante circostanze per nulla positive, si era trovato nella totale solitudine e abbandono, costretto a girovagare per le strade alla ricerca di maggiore fortuna. Nel suo percorso travagliato hanno avuto un ruolo fondamentale alcuni amici che lo hanno seguito nel corso del tempo, in particolare Chuckie. Fortunatamente, trova lavoro come raccoglitore di grado presso una delle migliori università di agraria dell’intero Massachusetts, ed è proprio presso l’istituto accademico che si palesa la sua grande occasione. Durante una lezione di matematica, un docente lascia sulla lavagna un vero e proprio enigma apparentemente irrisolvibile, che nemmeno lui stesso era in grado di portare a termine.

Will, incuriosito, abbozza un procedimento e riesce clamorosamente a concludere con successo l’operazione senza mai però rivelare la sua identità. Il professore però, colpito dalla vicenda, riesce a scoprire l’identità del presunto genio e si mette immediatamente in contatto con lui. Da questo momento in poi il professore cercherà in tutti i modi di spingere il ragazzo sulla via accademica, colpito dalle sue indubbie doti geniali decisamente innate e fuori dal normale.

Il ragazzo non sembra però dello stesso avviso; si nega a tutte le richieste del docente e non dimostra alcuna intenzione di cimentarsi in quel mondo, nonostante fosse oggettivamente superiore a tutti gli studenti in corso. Dopo un incidente che rischia la sua incarcerazione, è proprio il professore a proporgli la libertà costringendolo ad accettare il percorso matematico in cambio del pagamento della cauzione. Da questo momento in poi, Will riuscirà a sconfiggere tutti i demoni che gli impedivano di avere rapporti sociali importanti e di liberare il suo incredibile talento. Inoltre, riuscirà finalmente ad aprire le porte dei suoi sentimenti quando si imbatte in una studentessa di medicina, di nome Skylar.

