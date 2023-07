will.i.am: “Grazie a Britney Spears, una persona pura..”/ Rotto il silenzio sul duetto “Mind your business”

Britney Spears ritorna sulle scene musicali: il nuovo singolo, in duetto con will.i.am, é Mind your business

Il 2023 é ufficialmente l’anno del ritorno sulle scene di Britney Spears, che – dopo l’annuncio del primo libro memoir, The woman in me- con will.i.am si preparano per il rilascio di “Mind your business”. Il capo fondatore dei Black Eyed Peas nonché rivale amico in musica di Britney Spears, will.i.am, in data 18 luglio 2023 ha ufficializzato il rilascio imminente del nuovo singolo del duetto fortemente voluto con la “Santa del Pop”, la quale si é recentemente liberata della tutela abusiva della libertà e il patrimonio”, la conservatorship, ottenendo la cessazione della stessa con l’emissione di una sentenza. Quella giunta in tribunale, dalla Superior Court di Los Angeles , da parte della giudice Brenda Penny, nel 2021.

will.i.am esprime gratitudine verso Britney Spears

Mind your business é il titolo del nuovo singolo di will.i.am ft. Britney Spears e con la menzione della popstar cantautrice il leader dei Black Eyed Peas dà annuncio del nuovo rilascio che attende il duo, in un post condiviso con il web, via social. In particolare, riattivatosi su Instagram, il producer spoilera la data dell’uscita di quella che potrebbe divenire la nuova hit di risonanza global: “II 21 LUGLIO è il GIORNO…E oggi è il giorno in cui annunciamo ufficialmente l’uscita di

#MINDYOURBUSINESS…Sono così onorato ed emozionato per questa uscita…Grazie @britneyspears…sei una delle persone più

impavide, forti, gentili e pure che abbia mai incontrato nella mia vita… Ho sempre amato lavorare con te e lo amerò sempre…”, é il nuovo messaggio social che will.i.am rilascia, indirizzando a Britney Spears delle righe di gratitudine, stima e affetto. Un post che in formato video-audio contiene lo snippet di alcuni secondi del singolo in uscita e che, inoltre, segna un tripudio di interazioni social di consenso e trepidante attesa tra i fandom dei due artisti, in vista del rilascio di Mind your business.

