Will Smith, dopo lo schiaffo a Chris Rock l’inizio di un periodo difficile: la separazione con la moglie Jada e…

La carriera di Will Smith racconta l’evoluzione di un grande attore che, ancora oggi, resta orgogliosamente sulla cresta dell’onda. Non lo hanno scalfito, evidentemente, i momenti bui degli ultimi anni, segnati in primis dalla polemica per la “famosa” notte degli Oscar nel 2022, quando schiaffeggiò il presentatore Chris Rock per una battuta sulla moglie Jada. Moglie che, già all’epoca, era in procinto di diventare la sua ex compagna. In quel periodo, infatti, Will Smith e la compagna stavano affrontando una crisi profonda ed insanabile e così, da lì a poco, avrebbero deciso di separarsi definitivamente.

Si è parlato anche di un presunto tradimento come motivo scatenante della rottura, ma a far maggiore clamore sono i dettagli che – nell’autobiografia – l’attore ha rivelato sulla sua infanzia difficile. L’attore ha infatti raccontato di aver vissuto per anni in un ambiente tossico, dominato dalle violenze di un padre alcolizzato.

Will Smith, l’infanzia difficile per la violenza del padre: “Desideravo vendetta ma quando avrei potuto…”

“Quando avevo nove anni vidi mio padre colpire alla testa mia madre così forte da farla collassare. La vidi sputare sangue”, la confessione choc di Will Smith. Aneddoti terribili che sono rimasti impressi nella mente dell’attore, che oggi con grande lucidità ricorda quando avrebbe potuto vendicarsi nei confronti del papà. “Da bambino mi promisi che un giorno avrei vendicato mia madre”, racconta Will Smith. Ma quando si è presentata l’occasione, l’attore si è tirato indietro.

Con il padre malato in sedia a rotelle sarebbe bastato davvero poco per compiere la sua vendetta, ma l’attore ha mantenuto lucidità, frenando i suoi istinti peggiori. “Lo stavo accompagnando dalla camera da letto al bagno. Mi fermai in cima alle scale, avrei potuto spingerlo giù e cavarmela facilmente ma scossi la testa e proseguii verso il bagno”, ha raccontato sollevato l’attore.