Will Smith e Jada Pinkett stanno per divorziare?/ “Tensione tra i due dopo gli Oscar”

Il clamore scatenato dallo schiaffo sul palco degli Oscar dato da Will Smith a Chris Rock non accenna a diminuire. Il gesto è costato all’attore non solo l’interdizione dall’Academy per i prossimi 10 anni ma, stando ad alcune voci, starebbe mettendo a repentaglio anche la sua vita privata. Pare infatti che il matrimonio di Smith con Jada Pinkett sia in crisi proprio a causa di quanto accaduto agli Oscar.

Ricordiamo che lo schiaffo di Smith è scaturito da una battuta infelice di Rock sulla testa rasata della moglie Jada che soffre di alopecia. Non sono bastate le scuse pubbliche dell’attore a placare le conseguenze che si sono poi abbattute su di lui e che, a quanto pare, continuano a travolgerlo. Ora, dunque, anche il rapporto con la moglie sarebbe in bilico.

Will Smith e Jada Pinkett vicini al divorzio? “Sarebbe uno dei peggiori mai visti”

Ma cosa svelano i rumor su Will Smith e sua moglie Jada? “Dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due coniugi è palpabile”, ha rivelato una fonte a Heat Magazine, “hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena”. Chiaramente il rumor non trova conferma dai diretti interessati al momento, anche se, qualora venisse confermato, “sarebbe uno dei peggiori divorzi nella storia del mondo dello spettacolo, che andrebbe a protrarsi persino di più di quello tra Angelina e Brad Pitt”, fanno sapere i ben informati, che infine aggiungono “Will ovviamente non vorrebbe che accadesse, ma ormai non avrebbe più molto da perdere”.

