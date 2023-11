Will Smith pizzicato in intimità con Duane Martin?/ Dichiarazioni bomba dall’ex assistente, ma…

Will Smith e il gossip su Duane Martin, la smentita: “Storia inventata“

Un gossip scottante sta coinvolgendo in queste ore Will Smith, il quale però ha prontamente smentito le voci sul suo conto. Come riporta Tmz, tutto è nato da alcune dichiarazioni del suo ex assistente, Brother Bilaal, rilasciate in un’intervista con Tasha K. In particolare, nel corso dell’intervista, Bilaal ha raccontato di aver sorpreso l’attore a fare sesso in camerino con il collega Duane Martin. “Ho aperto la porta del camerino di Duane ed è stato allora che ho visto Duane fare sesso con Will“, ha raccontato l’ex assistente della celebrità americana.

Tuttavia a spegnere il gossip sul nascere ci ha pensato un rappresentante dello stesso Will Smith che, ai microfoni di Tmz, ha negato completamente tale versione dei fatti. “Questa storia è completamente inventata e l’affermazione è inequivocabilmente falsa“, ha affermato. Inoltre, una fonte vicina alla situazione sostiene che Will Smith starebbe valutando la possibilità di intraprendere un’azione legale in seguito alle osservazioni di Bilaal.

Will Smith e Jada Pinkett, le dichiarazioni dell’attrice sulla fine del loro amore

I rumors su una possibile relazione omosessuale di Will Smith, prontamente smentiti, arrivano dopo che l’attore è stato al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi tempi. Jada Pinkett, la sua ex moglie, ha infatti sbalordito il mondo il mese scorso quando ha rivelato, nel suo nuovo libro, che lei e l’attore si erano lasciati e vivevano vite completamente separate già dal 2016. L’attrice, inoltre, ha detto di essere rimasta scioccata da una parola espressa dal marito, che si è riferito a lei ancora come “moglie” agli Oscar, nella notte del famigerato schiaffo a Chris Rock.

Per quanto riguarda invece Duane Martin, l’attore non ha ancora affrontato pubblicamente le accuse di Brother Bilaal. L’attore e Tisha Campbell, dopo il matrimonio celebrato nel 1996, hanno finalizzato il divorzio nel 2020. Lei ha presentato istanza di fine del loro matrimonio nel 2018, ma le procedure di divorzio sono state a dir poco complicate.











