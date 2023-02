Will, “Stupido”/ “Vince” l’inesperienza a Sanremo 2023: in fondo alla classifica

Il percorso di Will al Festival di Sanremo: il giovane non incide

Il Festival Di Sanremo corre veloce verso la finale e il percorso di alcuni artisti sembra quasi già del tutto delineato per un pronostico in vista dell’ultima serata. Tra i giovani più seguiti di questa edizione spicca il nome di Will, che con il suo brano “Stupido” ha convinto solo in parte. Le prime due esibizioni dell’artista, passato per X- Factor, non hanno dato seguito alle ambizioni come dimostrato dal posizionamento in classifica. Will, con il suo brano “Stupido”, ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo con il secondo gruppo di artisti e dunque nel corso della seconda serata della kermesse canora.

Il giovane artista ha avuto l’onere e l’onore di aprire la gara come primo cantante in gara, trovando un discreto riscontro da parte del pubblico in sala. Diverso però il responso della classifica, sia per quella parziale che generale. Will si è infatti classificato rispettivamente alla 25ima posizione e alla dodicesima. Il brano “Stupido”, sulla scia di un rap contemporaneo che strizza l’occhio al genere pop, nella sua prima rappresentazione non ha propriamente convinto la sala stampa. La terza serata del Festival di Sanremo, con il voto della giuria demoscopica, non ha rivoluzionato l’andamento di Will che nella classifica generale ha perso ulteriori posizioni, classificandosi addirittura 26esimo. Posizione confermata anche dopo la quarta serata al termine della quale è stata svelata la classifica generale.

Will al Festival di Sanremo con “Stupido”: numeri del brano e pronostico per la finale

Il cammino non proprio positivo di Will al Festival di Sanremo è confermato dalla classifica ufficiale delle canzoni del Festival di Sanremo più trasmesse dalle emittenti radio. Il brano del giovane artista, “Stupido”, è fermo in 20esima posizione con un punteggio di 8503. Stesso trend anche sulla nota piattaforma di streaming musicale, Spotify, dove risulta fuori dalle prime 15 posizioni. Numeri poco confortanti per la prima esperienza sul palco dell’Ariston per il giovane artista, che forse avrebbe dovuto osare sia dal punto di vista della scrittura che canoro.

Considerato il cammino visto finora di Will al Festival di Sanremo, con il suo brano “Stupido”, è difficile credere che il giovane artista riesca a stravolgere l’assetto della classifica in vista della finale. La natura forse ancora acerba dal punto di vista interpretativo e la poca originalità dal punto di vista della produzione musicale potrebbero essere alla base dell’esito poco felice della sua prima esperienza sanremese. La scelta canora è probabilmente un genere troppo ibrido e il messaggio implicito nel testo risulta già sentito e poco elaborato. Per Will è dunque pronosticabile un posizionamento simile a quello già visto anche per la classifica dell’ultima serata, a ridosso delle ultime posizioni.











