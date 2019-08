Willer Collura/ Vincitore “La sai l’ultima?”, un successo inaspettato:”Ancora non ci credo”

È Willer Collura il vincitore di “La sai l’ultima? Digital Edition” di Ezio Greggio

Willer Collura è riuscito a portarsi a casa la vittoria a La sai l’ultima? e anche se è riuscito a dimostrarsi vincente fin dai primi passi nel programma, non era del tutto certo che sarebbe riuscito a sconfiggere il rivale Massimo Cozzolino. “Ancora non ci credo”, dice sui social il barzellettiere a pochi giorni dalla vittoria. Ringrazia tutti i fan che lo hanno sostenuto, primo fra tutti Scintilla che gli ha permesso di ottenere il ruolo di Campione e svela anche che una barzelletta prevista sui Carabinieri non è stata mandata in onda per via della tragica morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso pochi giorni fa a Roma con undici coltellate. I fan avevano già notato lo strano montaggio, ma non c’era stata finora alcuna conferma ufficiale sulle motivazioni che hanno spinto l’emittente a tagliare la barzelletta. Willer Collura ritornerà virtualmente nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 2 agosto 2019, in occasione di La sai l’ultima? Reload e della carrellata di ricordi con i best moments del programma. Fra questi di certo verrà rievocato lo scontro finale fra Willer e Cozzolino con barzelletta a tema animali. Il futuro campione si concentra sulle disavventure di un ubriaco che tornando a casa trova un uomo nudo nel proprio bagno. Un classico a cui segue un altro racconto sui Carabinieri alle prese con donne di facili costumi ed uno strano tariffario. Clicca qui per rivedere il video di Willer Collura.

Willer Collura: i complimenti di Valentina Persia

Willer Collura ha conquistato tutti a La sai l’ultima? e non solo i telespettatori che hanno seguito con attenzione la sua vittoria. Anche Valentina Persia ha voluto lasciare la sua testimonianza positiva al Campione, a cui ha fatto i complimenti via Messenger. Un riconoscimento inaspettato che ha emozionato Collura, sottolinea La Gazzetta di Parma, anche se non è di certo la prima vittoria che ha collezionato nella sua carriera di comico. In particolare ha ricordato la vittoria ottenuta alla Corrida a Sella di Lodrignano, in provincia di Parma, e il merito non è solo in quella parlata tipicamente reggiana che scatena subito la risata. Merito anche di quella personalità effervescente che ha messo in luce persino durante gli anni trascorsi sul banco di scuola, quando i compagni lo eleggono Gian Burrasca dei tempi moderni. “Stiamo a vedere cosa accadrà”, specifica poi a chi gli chiede se la vittoria nel programma di Ezio Greggio sarà solo la prima delle future apparizioni in tv. Willer preferisce adottare un profilo basso, sicuro solo che “continuerò ad essere l’eterno burlone di sempre”.

