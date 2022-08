William Carvalho al Monza?/ Calciomercato, pronto a lasciare il Betis per i brianzoli

Calciomercato news, William Carvalho sarebbe vicinissimo al Monza

Il calciomercato estivo potrebbe vedersi concretizzare un altro importante colpo con l’arrivo di William Silva de Carvalho al Monza. Dopo tanti nomi altisonanti accostati ai brianzoli, il club neo promosso in Serie A starebbe per accogliere il centrocampista portoghese originario dell’Angola campione d’Europa con la Nazionale lusitana nel 2016 e ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019 secondo quanto rivelato dagli statunitensi di ESPN.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Rovella è legato a Paredes, Mazzitelli al Frosinone

Accostato pure a società europee importanti come l’Olympique Lione ed il Galatasaray, il trentenne William Carvalho sarebbe un’aggiunta di livello internazionale al centrocampo di mister Stroppa. Il Monza sembrava essere in procinto di firmare diversi giocatori come Mauro Icardi del PSG e Paulo Dybala prima di accasarsi alla Roma su tutti ma la rosa potrebbe essere potenziata da Carvalho che diventerebbe il quattordicesimo colpo di mercato dell’ad Galliani aspettando novità su Nicolò Rovella della Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA/ Quote, tanti assenti per motivi di mercato

Calciomercato news, William Carvalho al Monza per il centrocampo

L’approdo di William Carvalho al Monza dovrebbe dunque diventare realtà nei prossimi giorni della sessione di calciomercato estivo attualmente in corso. Reduce da 90 minuti in campionato, nella passata stagione William Carvalho ha invece collezionato ben 49 presenze totali tra campionato e coppe impreziosite pure da quattro reti e cinque assist vincenti per i compagni con la maglia del Betis.

LEGGI ANCHE:

Christian Gytkjaer: "Sto bene a Monza"/ "Ruolo? Quando ero giovane giocavo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA