William D’Alascio, ‘postino’ dei compiti durante covid/ “Volevo aiutare i compagni”

A I Fatti Vostri William D’Alascio, un bimbo di soli 10 anni che è stato nominato Alfiere della Repubblica per avere fatto il ‘postino dei compiti’ durante il periodo covid: “Mentre aspettavo che arrivasse il presidente ero molto in ansia – ha raccontato in merito al giorno della nomina – ma quando è entrato mi ha dato fiducia ed è passato tutto”. William ha fatto il postino per i suoi compagni: “Quando c’erano bimbi malati di covid o che avevano la febbre, io raccoglievo le schede a scuola poi andavo a pranzo da mia nonna e quando tornavo lasciavo nelle cassette delle lettere le schede che si facevano a scuola, distribuivo i compiti ai miei compagni”.

William D’Alascio poi tornava a casa: “Facevo le foto al quaderno, poi giocavo un pochino e mi mettevo a studiare”. In studio è quindi arrivata anche Sofia, una compagna di classe di William D’Alascio: “Ho scritto una lettera per ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto con me e anche per altri compagni che erano a casa in quei giorni. Lui è simpatico, gentile, è un bravissimo compagno di classe”. William D’Alascio ha ripreso la parola: “L’idea del postino è venuta a me, non volevo che i miei compagni potessero restare indietro a scuola, così potevano studiare”.

WILLIAM D’ALASCIO: “MI HANNO DATO LA BELLA NOTIZIA A SCUOLA…”

Sulla notizia della nomina di Alfiere: “Stavamo facendo geografia poi la maestra mi ha detto che c’era una notizia bellissima e mi ha detto che sarei dovuto andare in Quirinale: ero molto emozionato e mi hanno fatto tutti l’applauso. Ho letto la lettera e poi la maestra mi ha spiegato cosa significhi Alfiere della Repubblica, sono felice e onorato. I miei genitori erano felicissimi ma loro lo sapevano già dal giorno prima e mi volevano fare una sorpresa”.

Ma come si è preparato per questo evento?: “Sono andato con giacca, camicia e jeans. I miei compagni? Mi hanno fatto un applauso ed erano orgogliosi e un pochino gelosi”, e Sofia ha aggiunto: “Si confermo, eravamo un po’ gelosi, ma abbiamo comunque fatto il tifo per lui”. Ma da grande cosa vuole fare William D’Alascio? “Ingegnere meccanico e atleta di ginnastica artistica”.

