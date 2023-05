William e Catherine, incoronazione Re Carlo/ “Omaggio del sangue reale” e abiti

Incoronazione di Re Carlo: cosa indosserà Catherine Middleton?

L’incoronazione di Re Carlo III avverrà il 6 maggio 2023 e tra gli ospiti più importanti ci sono senza alcun dubbio il primogenito William e la consorte Catherine Middleton. I fan della Royal Family non vedono l’ora di conoscere ogni dettaglio sul giorno dell’incoronazione ma anche sul ruolo che svolgeranno gli “ospiti” più importanti e il loro dress code.

Se al piccolo George, figlio di William e Catherine, spetta il grande ruolo di “paggetto d’onore”, non possiamo meravigliarci se proprio al principe William spetta uno dei compiti più importanti, quello del giuramento; alla consorte Catherine invece spetta il compito di rispettare ogni regola imposta dalla famiglia reale, tra cui il dress code. Per la famiglia reale, da secoli, l’abbigliamento ha un’importanza da non sottovalutare, alle spalle c’è una grande tradizione e Kate ha tutte le intenzioni di onorarla. Come riporta Vanity Fair, la principessa di Galles avrebbe accidentalmente spoilerato un dettaglio del suo abito per l’incoronazione di Re Carlo, ovvero il colore. La principessa aveva annuito alla dichiarazione: “Un accenno di blu” e a quel piccolo spoiler, in seguito, si sono affiancate altre notizie come quella “mancata tiara”.

Chaterine Middleton, amante del blu, indossando un abito di quel colore non può certo farsi mancare dei gioielli abbinati, i fan della principessa e alcuni giornali hanno pensato che potrebbe indossare alcuni dei gioielli di diamanti blu ereditati dalla principessa Diana. Al di la dell’outfit, uno degli eventi più importanti della cerimonia sarà indubbiamente quello del giuramento del principe William, successore di Re Carlo.

In qualità di erede al trono, William avrà lo stesso ruolo che nel 1953 spettò al principe Filippo durante l’incoronazione della Regina Elisabetta: si inginocchierà davanti al sovrano per “l’omaggio del sangue reale”. Ma di che si tratta? L’omaggio del sangue reale è un’importantissima tradizione della monarchia, durante quel momento William si inginocchierà davanti al padre Carlo e reciterà questa formula: “Io, William, principe del Galles, ti giuro la mia fedeltà, lealtà e dedizione, e ti servirò come fedele vassallo. Quindi, aiutami Dio”. Una formula di fedeltà e rispetto, che generalmente non viene modificata ma uno dei pochi a farlo fu Filippo che alla Regina Elisabetta aveva anche giurato di essere “suo servitore sulla terra”.

