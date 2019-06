William e Kate, crisi?/ Regalo di compleanno speciale, la fonte: “Significa qualcosa”

Aria di crisi tra il principe William e Kate Middleton? Dopo i pettegolezzi sul presunto tradimento di lui con la modella Rose Hanbury e il messaggio che la duchessa di Cambridge gli avrebbe inviato in diretta tv (un particolare tipo di fiori che portano il nome del suo sposo e che nel linguaggio floreale significano fiducia e lealtà), la coppia sembra aver ritrovato la serenità grazie a un evento che ha unito l’intera famiglia. Lo scorso venerdì il principe ha infatti festeggiato il suo 37 esimo compleanno e, per l’occasione, sua moglie Kate e i loro tre bambini, i principi George, Charlotte e Luis, hanno realizzato per lui un regalo molto speciale. Secondo quanto riferito da una fonte a Metro, si tratterebbe di un album pieno di foto di famiglia e scatti non ufficiali realizzati nell’intimità delle quattro mura domestiche. L’album, secondo un’indiscrezione, sarebbe rimasto nascosto per giorni a casa di zia Pippa Middleton, sorella di Kate, per evitare che William, gironzolando per casa, scovasse inavvertitamente il nascondiglio.

“È un promemoria per William”

Si vocifera che il regalo che Kate Middleton e i principi George, Charlotte e Luis hanno realizzato per William d’Inghilterra abbia un significato particolare: secondo quanto riferito da una fonte a Metro, l’album di foto servirebbe a ricordargli cosa ci sia di importante nella sua vita. Un modo per riportarlo con i piedi per terra dopo il presunto flirt, mai confermato, con la modella Rose Hanbury? Ecco cosa ha riferito in particolare al Sun qualcuno molto vicino alla coppia: “Kate ed i bambini hanno compilato un grande album di dipinti, disegni, collage e stampe per bambini. Riflettono quello che hanno fatto nell’ultimo anno. (Nell’album, ndr) si può vedere qualsiasi evento con cui sono stati coinvolti come famiglia e probabilmente ci saranno immagini, disegni, stampe o foto. Ci sono voluti un sacco di tempo e sforzi per farlo – continua inoltre la fonte – e, come regalo, significa qualcosa. Si potrebbe dire che è un promemoria per William su ciò che è veramente importante. È stato messo insieme con molta cura”. Sempre secondo le indiscrezioni, l’album, dal titolo “Den They Were Three”, sarebbe nato dall’idea di celebrare la famiglia al gran completo dopo l’arrivo del piccolo Luis. La crisi tra i duchi di Cambridge è solo un lontano ricordo?

