William e Kate divorziano?/ “Hanno passato il Natale da separati”

Il Principe William e Kate Middletone divorziano? Dalla Gran Bretagna arrivano notizie sconvolgenti sul futuro della coppia reale. Il maggiordomo di Corte ha raccontato, come riportato da LiberoQuotidiano, che i due avrebbero passato il Natale da separati. In Inghilterra intanto specificano come il Principe abbia regalato alla donna un viaggio alle Antille per il compleanno, i due partirebbero insieme per provare a riparare alla crisi coniugale che in caso di divorzio sentirà un’onta di disonore. Nonostante queste possibilità al momento non arriva nessun tipo di conferma anche perché la casata di fronte a queste situazioni, tranne quando arriva l’ufficialità, ci si chiude in un silenzio alquanto inquietante quanto atto a proteggere i suoi protagonisti.

William e Kate divorziano? La proposta della Regina

La Regina Elisabetta avrebbe deciso di far passare a William e Kate il Natale da separati, per provare a far calmare le acque ed evitare quello che sembra un inevitabile divorzio. Il maggiordomo di corte, in un’intervista a Channel 5 da Grant Harrold, ha dichiarato di questa decisione. I giornalisti esperti di fatti reali hanno riferito come durante la messa di Natale tra i duchi di Cambridge sia calato il gelo, con distanza e silenzio. Al momento non ci sono conferme in merito a quanto potrebbe accadere a breve, ma sembra innegabile che tra i due ci sia una tensione che si taglia con il coltello.

