WILLIAM E KATE, INCIDENTE SCORTA: INVESTITA UNA DONNA/ “Profondamente preoccupati”

Un incidente stradale ha coinvolto – anche se non direttamente – William e Kate. I duchi di Cambridge stavano compiendo il tragitto da Londra a Windsor quando una motocicletta della polizia che faceva parte della loro scorta ha investito un’anziana donna. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto e se, cioè, la donna di 83 anni sia stata centrata per un errore o una distrazione sua o del pilota. Come riferito dalla Bbc, la signora – che è stato reso noto chiamarsi Irene – è stata soccorsa e ricoverata in ospedale: le sue condizioni sono gravi ma stabili. Si può dire che non è un periodo fortunato per i reali su strada: nel mese di gennaio era stato il principe Filippo, 97 anni, a scontrarsi con un’altra automobile mentre si trovava alla guida di una Range Rover. La sua vettura si era ribaltata su un fianco ma lui era rimasto straordinariamente illeso.

Tanto William quanto Kate sono rimasti molto turbati dal fatto che un componente della loro scorta si sia reso protagonista di un impatto che ha portato un’anziana signora in ospedale. Come riportato dalla Bbc, il duca e la duchessa di Cambridge stavano rincasando dopo aver preso parte insieme alla regina e ad altri componenti della famiglia reale alla tradizionale parata di vip e cappelli eccentrici delle corse ippiche di Ascot. Kensington Palace, residenza ufficiale di William e Kate, ha diramato una nota in cui i duchi si dicono “rattristati e profondamente preoccupati”. Un portavoce di corte ha poi aggiunto:”Le loro altezze reali hanno inviato un messaggio con i migliori auguri a Irene e alla sua famiglia e intendono restare in contatto durante tutte le tappe del recupero verso la sua guarigione”. Intanto sull’incidente che ha coinvolto il corteo dei principi è stata aperta un’indagine.

