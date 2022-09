William e Kate, principi di Galles/ “Il mondo ha perso una leader, io una nonna”

William e Kate sono i nuovi Principe e Principessa del Galles

William e Catherine o semplicemente William e Kate sono i principi di Galles. Non solo, dopo la morte della Regina Elisabetta il figlio di Lady Diana e del Re Carlo III è stato insignito dal padre suo erede. Durante il primo discorso da sovrano, Re Carlo III ha nominato il figlio William suo erede trasferendogli il titolo di principe di Galles dicendo: “un titolo che ho avuto il privilegio di portare per gran parte della mia vita e del mio servizio. Con Kate al suo fianco, sono certo che il nuovo principe di Galles continuerà a ispirare il dialogo all’interno della nostra nazione, contribuendo a portare gli emarginati al centro dell’attenzione, così da offrire loro un aiuto fondamentale”.

Un discorso importante quello pronunciato dal nuovo sovrano d’Inghilterra ai microfoni della BBC. Non solo il principe di Galles, William sarà anche responsabile del Ducato di Cornovaglia, una tenuta di 60.000 ettari distribuiti tra il Devon, la Cornovaglia, l’Herefordshire e il Somerset.

Il ricordo di William e Kate della Regina Elisabetta

Con la morte della Regina Elisabetta, il nipote William e la moglie Kate assumeranno titoli e ruoli ancora più prestigiosi visto che hanno ereditato il titolo di Principe e la Principessa del Galles. Un titolo che è arrivato a poche ore dalla morte della tanto amata nonna Elisabetta a cui il figlio di Diana ha dedicato un pensiero davvero pieno d’amore. “Il mondo ha perso una leader straordinaria, il cui impegno per il Paese, i Regni e il Commonwealth è stato assoluto. Tanto sarà detto nei giorni a venire sul significato del suo storico regno, io, comunque, ho perso una nonna, e mentre soffro per la sua perdita mi sento anche profondamente grato: ho avuto il beneficio della saggezza e della rassicurazione di The Queen nella mia quinta decade” – ha detto il Principe William.

Non solo, William ha ricordato anche la moglie Kate: “mia moglie l’ha avuta per vent’anni come guida e sostegno, i miei tre figli hanno trascorso con lei le vacanze e hanno creato ricordi che dureranno per tutte le loro vite. Lei è stata al mio fianco nei miei momenti più felici e durante i giorni più tristi della mia vita. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma occorrerà del tempo prima che la realtà della vita senza nonna sembri davvero reale. La ringrazio per la gentilezza che ha mostrato a me e alla mia famiglia. E a nome della mia generazione la ringrazio per aver fornito un esempio di servizio e dignità nella vita pubblica che appartiene a un’altra epoca, ma è sempre rilevante per noi tutti”.

