William e Kate, retroscena sull’educazione “culinaria” dei figli/ “Non possono mangiare con gli adulti…”

William e Kate, i dettami educativi per i figli George, Charlotte e Louis

Le dinamiche del contesto monarchico, soprattutto in Inghilterra, sono spesso attorniate da curiosità e mistero. La corona britannica non è nuova a indiscrezioni sulla vita di corte, su dissidi familiari e retroscena affini: le ultime novità riguardano però i futuri regnanti del paese William e Kate. Come riporta Leggo, sarebbero emerse delle indiscrezioni che riguarderebbero l’educazione dei figli, in particolare dal punto di vista delle abitudini culinarie.

A riportare i dettagli dei “dettami” educativi per George, Charlotte e Louis – figli di William e Kate – stando a quanto racconta il portale sarebbe stato un ex chef di corte. A Buckingham Palace, come prevedibile, il tema dell’educazione è fondamentale dato il valore simbolico e istituzionale, anche quando si tratta semplicemente di consumare i pasti. Darren McGrady – ex responsabile culinario della casa reale – intervistato da Harper’s Bazaar ha rivelato: “I bambini mangiavano sempre nella cameretta con le tate finchè non erano abbastanza grandi da comportarsi correttamente a tavola“.

William e Kate, le rivelazioni di Darren McGrady sull’educazione dei figli: “La tata aveva il controllo…”

Stando al retroscena riportato dall’ex chef di corte per i figli di William e Kate ci sarebbe stato un percorso rigoroso fin da piccoli al fine di educarli al corretto modo di vivere il momento dei pasti. Sempre Darren McGrady – come riporta Leggo – in un’altra intervista rilasciata a Today aveva aggiunto: “La tata aveva sempre il controllo del menu e si assicurava che mangiassero pasti equilibrati che includessero, non solo molte verdure sane, ma anche nuovi piatti ‘per adulti’ “.

Le curiosità sull’educazione di George, Charlotte e Louis sembrano certamente lontane dalle consuete abitudini, ma è altrettanto chiaro che il mondo di corte non può essere ascrivibile a canoni noti anche quando si tratta di consumare i pasti. Intanto – racconta il portale, William e Kate sono attualmente in vacanza a Balmoral con i figli e i loro nonni: Re Carlo III e la regina Camilla.











