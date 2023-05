William fermato da ragazza pugliese/ Alessia: “Mi ha dato il 5 poi sulla Puglia…”

Ampio spazio stamane a Storie Italiane, in diretta su Rai Uno, all’incoronazione di Re Carlo III, evento seguito in diretta tv in mondo visione, tenutosi sabato pomeriggio. Il programma del primo canale ha intervistato in collegamento Alessia, ragazza italiana che in questi giorni è divenuta famosissima dopo la sua chiacchierata con il Principe William, ripresa da uno smartphone e pubblicata poi su Instagram.

GRAN BRETAGNA/ Tra privilegi, gossip e tradizione, adesso il re è Harry

Nello scambio di parole in inglese, Alessia ha parlato al figlio di Re Carlo III della Puglia, facendo senza dubbio sorridere i più: “E’ davvero affascinante William – ha raccontato Alessia in diretta tv – molto gentile, ha parlato con diverse persone, la cosa strana è che è venuto verso di noi, poi appena ha finito di parlare con noi sono andati in auto e sono andati in via”. Quindi la giovane pugliese ha svelato: “Noi non dovevamo essere lì, stavamo aspettando che aprissero le transenne per andare a St. James Park poi abbiamo sentito gridare “William, William”, siamo andati lì per stringergli la mano, poi mi ha dato il cinque e io gli ho detto buona fortuna dall’Italia (“good luck from Italy”) e poi mi ha chiesto da dove venivo e dove fosse la Puglia. La domanda ci ha spiazzato un po’. Poi io ho nominato due città, io sono della provincia di Taranto, gli ho detto di Bari e Taranto ma avrei dovuto nominargli anche Foggia, Lecce e tutte le altre città della Puglia”.

Profezia Nostradamus: "Morte Elisabetta nel 2022"/ "Carlo abdicherà e re sarà Harry"

WILLIAM FERMATA DA RAGAZZA PUGLIESE: “SIPARIETTO CHE FA BENE ALLA MONARCHIA”

Quindi Alessia ha aggiunto: “Per me è un onore essere stata intervistata da voi”, ed Elonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha controribattuto: “E’ un onore nostro averti oggi anche perchè sei molto popolare oggi Alessia”.

Sul video della ragazza pugliese con William si è espressa anche Claudia Rossi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che in collegamento con Rai Uno ha spiegato: “Mi piace che William va a parlare con questa ragazza in un bellissimo video nel tentativo di avvicinare la monarchia e la famiglia alla gente e in questo William e Kate sono molto attenti ed hanno capito che molte cose che succedono anche contro la monarchia, come ad esempio ‘Spare’, non fa altro che bene alla monarchia perchè la rende più ‘chiacchierabile’”. Alessia comunque ha precisato. “Non l’ho vista l’incoronazione, ero in vacanza”.

"William tradisce Kate"/ Lo scandalo choc diventa virale: "A lei non interessa, basta che non si innamori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA