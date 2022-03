William Hurt, morto attore premio Oscar/ Lo vinse con “Il bacio della donna ragno”

È morto William Hurt, attore che vinse nel 1986 il premio Oscar per Il bacio della donna ragno, in cui interpretava il ruolo di un omosessuale incarcerato. Aveva 71 anni ed è deceduto per cause naturali. A confermarlo è stato l’amico Gerry Byrne a Variety dopo che la famiglia aveva dato la notizia ai media statunitensi. L’attore è deceduto nella mattinata di domenica 13 marzo. Formatosi presso la scuola di Michael Howard di New York, si fece conosceremo primo film Stati di allucinazione diventando in breve tempo uno degli attori più interessanti degli anni ’80. Diretto in diversi film da Lawrence Kasdan, William Hurt confermò le sue qualità interpretative con altre pellicole. Nel 1995 recitò in Smoke di Wayne Wang, film che vinse l’Orso d’argento al Festival di Berlino.

I recensori dell’epoca definirono l’attore un divo timido e seducente. L’anno dopo fu protagonista di Jane Eyre di Franco Zeffirelli. Tra le altre interpretazioni di William Hurt meritano menzione quelle in Lost in Space – Perduti nello spazio, Do Not Disturb – Non disturbare, A.I. – Intelligenza artificiale, The Village, A History of Violence, Mr. Brooks, Into the Wild – Nelle terre selvagge, L’incredibile Hulk, Robin Hood, The Host. Negli ultimi anni invece ha recitato in Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Black Widow.

WILLIAM HURT, DUE MOGLI E QUATTRO FIGLI

William Hurt era figlio di genitori divorziati, Alfred McChord Hurt e Claire Isabel McGill. Nel 1971 sposò l’attrice Mary Beth Hurt, ma il loro matrimonio durò circa 11 anni. Nel 1982 infatti divorziarono, quindi un anno dopo che intrecciò una relazione con la sceneggiatrice Sandra Jennings, da cui ebbe il figlio Davon. Ma la loro relazione durò fino al 1984. In seguito, William Hurt è stato legato a Marlee Matlin, partner sul set del film Figli di un dio minore. La storia d’amore naufragò un anno dopo a causa dei problemi di droga dell’attore. Dal 1989 al 1993 invece è stato sposato con Heidi Henderson, da cui ha avuto due figli, Samuel e Willie. Invece nel 1994 ebbe un’altra figlia, Jeannie, nata dalla relazione con la collega Sandrine Bonarie, che aveva conosciuto due anni prima sul set del film La peste. La loro relazione terminò nel 1997.

