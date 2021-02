William Lapresa/ Folle di gelosia per Elena Santoro ma…

E alla fine sembra proprio che William Lapresa sia uno dei migliori di questa prima edizione de La Caserma. Il bel gemello si è messo in gioco sin dal primo giorno, sia sul campo che in sala con gli altri. L’apertura dello Spaccio non ha fatto altro che far amalgamare bene il gruppo tanto da permettere a William di conoscere meglio e legare con Elena Santoro con la quale c’è già stato anche un bacio la scorsa settimana. I due sono sempre molto vicini e anche nei giorni scorsi, quando lei si è sciolta in lacrime imbracciando il fucile e pensando ai suoi genitori e alla paura che provava quando uno dei due partiva per una missione di pace, lui è rimasto molto scosso e dispiaciuto. Il padre di William fa il meccanico e per lui non ci sono mai state sensazioni di questo tipo ma veder piangere Elena lo ha lasciato di stucco.

William Lapresa protagonista de La Caserma e folle di gelosia per Elena Santoro…

William LaPresa ha ammesso di provare qualcosa di bello per la bella ricciolina all’ombra della Caserma ma sembra anche che sia la gelosia un problema che i due a stento riescono a gestire. Il gemello non è molto propenso a vedere Elena parlare o scherzare con gli altri e anche nella puntata scorsa il loro rapporto è stato un po’ sulle giostre per via di questi sentimenti passionali. Lo stesso ha ammesso di essere molto più coinvolto nel rapporto con Elena Santoro confidando alle telecamere, ad un certo punto, di non riuscire a fidarsi del tutto di lei. Alla fine proprio la ricciolina ha provato a consolarlo promettendo che presto arriveranno dimostrazioni concrete, fino a dove si spingerà per provare il suo amore per lui?



