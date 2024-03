WILLIAM MEBARAK CHADID E NIDIA DEL CARMEN RIPOLL TORRADO, CHI SONO GENITORI SHAKIRA/ “Papà il mio idolo…”

Shakira a Verissimo: “Mia madre mi ha lasciato un regalo per la vita, l’incidente di mio padre…”

Shakira, ospite oggi di Silvia Toffanin a Verissimo, ha chiaramente parlato dei nuovi impegni professionali scanditi dal nuovo disco “Las mujeres ya no lloran”, ma non poteva esimersi dal celebrare la figura dei suoi genitori. “La mia mamma fonte d’ispirazione? Sì, lei è stata soprattutto una fonte di fiducia, mi ha sempre detto che io avrei potuto fare tutto e realizzare i miei sogni. Non so se avesse uno scopo ben preciso ma in ogni caso ha funzionato perché avevo il carico di fiducia soprattutto quando ho avuto dubbi su me stessa; ho potuto far ricorso a quella fonte di fiducia che lei mi ha lasciato come regalo per la vita”.

Sempre a proposito dei genitori, Shakira ha raccontato a Verissimo del periodo difficile alle prese con le condizioni di salute di suo padre dopo un brutto incidente. “Il mio papà è il mio idolo, il mio migliore amico; si dice che le difficoltà non arrivano mai da sole e questi anni sono stati difficili. Non solo ho dovuto far fronte alla separazione ma anche all’incidente di mio padre. E’ stata la cosa più dolorosa a cui ho dovuto far fronte. Ho dovuto combattere tante battaglie contemporaneamente….”. (agg. Valerio Beck)

WILLIAM MEBARAK CHADID E NIDIA DEL CARMEN RIPOLL TORRADO, I GENITORI DI SHAKIRA

Chi sono William Mebarak Chadid e Nidia del Carmen Ripoll Torrado, i genitori di Shakira ? Questo pomeriggio, infatti, nel corso del secondo dei due appuntamenti consueti del weekend con le interviste e gli approfondimenti di “Verissimo”, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ci sarà un’ospite davvero d’eccezione, ovvero Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nome completo all’anagrafe della star del pop internazionale e nota anche per essere stata la moglie dell’ex calciatore del Barcellona, Gerard Piqué, prima della loro burrascosa rottura. Negli studi del programma di Canale 5 l’artista si racconterà alla padrona di casa, Silvia Toffanin, dopo aver annunciato nei giorni scorsi il nuovo album in studio, a quasi sette anni di distanza dal precedente disco di inediti. E, in attesa di scoprire cosa racconterà Shakira a “Verissimo”, scopriamo qualcosa di più sulla sua famiglia…

Come detto i genitori di Shakira ,Mebarak Chadid e Nidia del Carmen Ripoll Torrado, rispettivamente uno scrittore e gioielliere statunitense (nativo di New York ma di origini libanesi) e una donna colombiana a sua volta dalle radici italo-spagnole: insomma, il manifesto della multi-culturalità e della contaminazione, proprio come il sound dei primi dischi prodotti dall’artista nata a Barranquilla, una delle città più popolose della Colombia, nel 1977. Due figure molto importanti per Shakira, anche se in modo diverso: se al papà, oggi ultranovantenne e con alcuni problemi di salute negli ultimi anni, ha dedicato spesso messaggi di affetto e vicinanza, la madre invece è stata forse la figura fondamentale agli esordi della sua fortunata carriera oltre che una delle persone che l’hanno sostenuta sin dall’inizio, come peraltro raccontato dalla stessa Shakira e in alcuni libri che ripercorrono la storia della popstar.

SHAKIRA, “MIO PADRE E’ UN’IDELASTICA, MENTRE MIA MADRE…”

Infatti era stata per prima la signora Torrado a scoprire il talento della figlia: molti citano un episodio su cui molto si è romanzato, ovvero una giovanissima Shakira che aveva cominciato improvvisamente a ballare in un ristorante, attirando su di sé l’attenzione. “Lei poi aveva cominciato a ossessionarsi con la scienza tanto al punto che supposi sarebbe diventata una ricercatrice” aveva ricordato Nidia del Carmen Ripoll Torrado, spiegando che la figlia era passata pure attraverso una fase di amore per la scrittura e la poesia (con tanto di macchina da scrivere regalatale dai genitori), in realtà il primo passo verso la composizione dei testi delle prime canzoni. Pur essendo casalinga, la Torrado almeno nei primi anni ha sempre seguito la figlia in ogni angolo del mondo, tra tour, eventi e vacanze con il solito codazzo di paparazzi al seguito.

Ma cosa sappiamo invece della relazione tra i genitori di Shakira e la loro storia d’amore che dura ancora oggi e fa commuovere la figlia (che in alcuni post ha voluto rimarcare la loro unione a dispetto di com’è finito invece il suo matrimonio con Piqué)? Stando a quanto si apprende, Nidia Del Carmen Ripoll Torrado avrebbe incontrato il padre di Shakira quando questi aveva già avuto nove figli, nel 1976. Originario degli USA, il signor Chadid si era trasferito in Colombia da piccolo: “Lei lavorava nell’azienda di un’amica (…) e ho pensato: ‘Ora la tua tranquillità è finita, William’…” aveva scherzato l’uomo ricordando il primo incontro.

Nidia è stata sempre colei che ha creduto nel talento di Shakira, passando da prima fan a manager: col tempo le sue presenze nel backstage sono diminuite, anche per stare vicino al marito. “Mio padre è idealista, mia madre invece è realista. Mio padre è la follia e mia madre è la sanità mentale” aveva detto una volta di loro la figlia che, inoltre, del genitore aveva postato una foto a letto mentre baciava mamma Nidia dopo alcuni problemi di salute con questa dedica: “A 91 anni mi insegni ancora l’amore senza limiti”.











