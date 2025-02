Dramma nel mondo della pallavolo: è morto William Procopio, ex giocatore di volley residente in Brianza. Il 34enne è stato vittima di un gravissimo incidente stradale in quel di Concorezzo, a poco distanza da Monza. Il ragazzo era a bordo di uno scooter quando si è scontrato con una Mini, per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violentissimo e quando William Procopio è stato soccorso era già in condizioni disperate: è stato quindi portato d’urgenza presso l’ospedale San Gerardo di Monza, è purtroppo deceduto.

Il 34enne era originario di Brugherio ed era molto noto nel mondo della pallavolo, in quanto era riuscito ad arrivare nel massimo campionato, le Serie A1, indossando la casacca del Vero Volley, la squadra di Monza. Sposato e con due figli molto piccoli di soli 4 anni e sette mesi, al suo funerale c’era praticamente mezza Brugherio, sia per il dramma della notizia sia per il nome molto conosciuto in zona.

WILLIAM PROCOPIO MORTO IN INCIDENTE STRADALE: IL GESTO DELL’AMICA DELLA MOGLIE

Sull’incidente è stata aperta una indagine nel frattempo la famiglia si è stretta nel dolore con la moglie che aveva pubblicato sui social un post struggente, attraverso cui aveva detto di “sentirsi morire”. Un’amica di famiglia ha deciso di aprire una raccolta fondi proprio per il funerale, anche perchè senza il supporto economico di William Procopio quella madre con due figli sarà costretta ora ad affrontare notevoli difficoltà, a cominciare proprio dalle spese funebri.

Non è ben chiaro a quanto sia arrivata la raccolta fondi, fatto sta che l’affetto è stato grande, con moltissime persone che hanno donato, colpite da una situazione a dir poco drammatica, quella di due bimbi di sette mesi e 4 anni, che cresceranno di fatto senza il loro papà, e quella di una donna, che vivrà per il resto della sua vita senza la sua dolce metà, e con l’impegno di crescere da sola i suoi due figli, sostenendoli e cercando di fornirgli tutto ciò di cui hanno bisogno.

