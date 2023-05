William, Rose Hanbury è l’amante?/ Avrebbe avuto una figlia dal Principe e Kate…

Non si placano le indiscrezioni che vogliono il principe William avere un’amante. La donna del mistero sarebbe Rose Hanbury, che secondo i ben informati starebbe divorziando dal marito, il Marchese David Cholmondeley. Il motivo, stando a quanto si legge su Dagospia, sarebbe clamoroso: Rose avrebbe avuto una figlia proprio dal Principe del Galles. L’indiscrezione di una presunta amante per l’erede al trono circola ormai da tempo nei palazzi inglesi, ma nelle ultime settimane si è amplificata come non mai, e di fatto replicherebbe il triangolo Camilla, Diana, Re Carlo.

La “Camilla” di William sarebbe una donna molto simile esteticamente a Kate Middleton, alta, magra, castana, e madre di tre figli. In passato è stata modella dell’agenzia di Kate Moss, e vanterebbe un patrimonio di 100 milioni di dollari. Ufficialmente il principe, Kate e Rose sono solo amici, ma per i tabloid d’oltre Manica vi sarebbe molto di più. Secondo quanto emerso, infatti, sembra che l’ex modella e William abbiano avuto un flirt in occasione della terza gravidanza della Middleton, quando la stessa era incinta di Louis.

WILLIAM, KATE E ROSE HANBURY: IL TRIANGOLO SI INFITTISCE PER LA STAMPA BRITANNICA

Illazioni che ovviamente non sono mai state confermate, ma il fatto che Rose starebbe divorziando dal suo David, secondo i ben informati sarebbe un ulteriore conferma della presunta relazione proibita. Sempre secondo quanto riporta la stampa inglese, il rapporto fra Kate e il figlio di Re Carlo III non sarebbe più idilliaco come un tempo, visto che si mormora che la Middleton non sarebbe più oggi la donna che fa girare la testa al suo William, ma se mai si starebbe addirittura comportando come una madre.

I due sarebbero quindi ai ferri corti ma per evitare di arrivare al “lancio di cuscini”, come spiega l’Express, Kate starebbe assumendo in qualche modo un comportamento diplomatico, seguendo l’insegnamento della regina Elisabetta “mai lamentarsi, mai spiegare”. Vedremo nelle prossime settimane se questi indiscrezioni si saranno rivelate una clamorosa bomba o semplicemente una fake news.

