William Shatner, il Capitano Kirk di Star Trek, è stato ricoverato dopo un malore improvviso: l'agente dell'attore svela come sta e cosa ha avuto

Attimi di paura per William Shatner, che il pubblico di tutto il mondo conosce grazie alla sua interpretazione dell’iconico ruolo del Capitano Kirk in “Star Trek”. Il celebre attore è stato trasportato d’urgenza in ospedale ieri, mercoledì 24 settembre, dopo essere stato colpito da un’emergenza medica. A rivelarlo è stato il portale TMZ, svelando di un malore che ha costretto Shatner a chiamare i soccorsi.

A dare una versione dell’accaduto alla fonte è stato Harry Gold, l’agente di William Shatner. L’uomo ha infatti rivelato che l’attore ha avuto un problema di glicemia mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles nel tardo pomeriggio di mercoledì. Impaurito e preoccupato, la star ha chiamato i soccorsi per precauzione e sono così arrivati i paramedici ​​con un’ambulanza del LAFD.

Come sta William Shatner dopo l’emergenza medica: “Riposa tranquillamente”

William Shatner è stato perciò trasportato in un ospedale locale per essere visitato. Stando alle rivelazioni della fonte, l’attore però sarebbe già tornato a casa poche ore dopo, e le sue condizioni di salute sarebbero ora stabili. “Sta bene”, ha fatto sapere l’agente, tranquillizzando tutti i suoi fan aggiungendo che ora l’attore “riposa tranquillamente”.

C’è da dire che Shatner, nonostante i suoi 94 anni, è ancora impegnatissimo dal punto di vista lavorativo. Ultimamente, come rivela TMZ, l’attore ha infatti avuto un programma fitto di impegni, facendo apparizioni pubbliche e lavorando a progetti legati al suo personaggio, il Capitano Kirk. Un personaggio, questo, che ha lasciato la sua impronta sin dalla sua prima apparizione, tanto che oggi rimane un personaggio iconico dell’intera e celebre saga.

