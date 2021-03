William Vs Harry “Non siamo razzisti”/ E Black Lives Matter attacca la regina

La bomba è esplosa e se la Regina Elisabetta ha aspettato un paio di giorni prima di rispondere alle accuse e alle parole del principe Harry e della moglie Meghan Markle, William ha atteso ancora di più e solo in queste ore ha alzato il velo su quello che è il suo pensiero. Il diplomatico figlio di Diana e Carlo ha avuto modo di ammettere di non aver ancora sentito suo fratello dopo la sua intervista ma anche che lo farà presto proprio perché è il momento di lavare in famiglia questi panni sporchi (o forse no)? A riportare le prime dichiarazioni del principe è proprio il giornalista Chris Ship che rilancia via Twitter: “Non siamo assolutamente una famiglia razzista”, ha detto il principe William rompendo il silenzio della famiglia reale sul #OprahMeghanHarry. In suo fratello Harry, “Non gli ho ancora parlato, ma lo farò”.

William Vs Harry “Non siamo razzisti” ma il movimento Black Lives Matter attacca la regina

Al momento l’unica cosa certa è che il movimento Black Lives Matter ha colto la palla al balzo per fare della Regina il simbolo alla lotta al razzismo tant’è che, secondo la stampa americana, il co-fondatore di Black Lives Matter ( BLM ) Opal Tometi avrebbe chiesto il boicottaggio della famiglia reale in seguito alla controversa intervista di Meghan Markle e del principe Harry con Oprah Winfrey. Secondo quanto riferito, la signora Tometi ha detto a TMZ che le osservazioni sul tono della pelle di Archie mostrano che le vite dei neri non erano importanti per la famiglia reale e che le donne di colore dovrebbero essere ascoltate quando parlano di razzismo. Come finirà adesso questa questione?



