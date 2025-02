Willie Peyote sarà uno dei grandi ospiti della trasmissione Splendida Cornice, programma che vede la conduzione di Geppi Cucciari. Willie Peyote è reduce dall’esperienza sanremese dove ha cantato la canzone ‘Grazie ma no grazie’, brano che si è classificato al sedicesimo posto ma che ha riscosso un buon consenso tra pubblico e critica. Ecco chi è Willie Peyote.

Mary Cuzzupè, chi è concorrente Masterchef Italia 14/ Finalista dopo il 'tradimento' ai danni di Katia?

Willie Peyote nasce a Torino il 28 Agosto 1985 ed è un cantautore che scrive brani con un legame importante tra musica e ciò che accade nella società moderna. Inizia la sua carriera nel mondo della musica giovanissimo quando nel 2004 fonda gli S.O.S Clique insieme a Kavah e Shula, riceve interesse dal pubblico e specialmente a livello locale riscuote successo.

Helena Prestes, chi è? "Ho visto morire il mio migliore amico"/ "Mi hanno spezzato il cuore tante volte"

Nel 2011 Willie Peyote pubblica il primo album da solista, ovvero Il Manuale del giovane nichilista. Nel 2018 pubblica il brano L’Incubo con i Subsonica e il suo successo diventa sempre più importante. Quasi tutte le sue canzoni hanno un grande significato a livello sociale e lo abbiamo visto anche a Sanremo dove ha portato brani, per certi versi satira della società attuale.

Willie Peyote e le due volte al Festival di Sanremo, la passione per la musica e gli studi

Willie Peyote prende parte per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2021 con il brano Mai Dire mai e in quell’occasione ha ottimi apprezzamenti e riceve anche il premio della critica. Willie Peyote è laureato in Scienze Politiche e presenta una tesi importante sulla rivolta di Los Angeles del 1992 e il pestaggio della polizia ai danni di Rodney King.

Chi è Simone Grazioso, concorrente Masterchef Italia 14/ Il sogno per moglie e figlia e lo scontro con Mary

Willie Peyote è un grande tifoso del Torino mentre è davvero molto riservato per quello che riguarda la vita privata e nessuno sa realmente se ha una compagna, una fidanzata o meno. Parlando della sua esperienza all’Ariston di quest’anno il cantautore ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Tgr Piemonte:

“Me lo sono goduto a pieno, ho potuto condividere i backstage con altri artisti e ho conosciuto altre persone fuori dal palco. Ho legato molto con Dario Brunori, vivevamo nello stesso albergo e abbiamo parlato spesso. A volte veniva anche Lucio (Corsi) e facevamo colazione” ha raccontato l’artista che ha concluso: “Su un palco come quello di Sanremo mi sembrava un’occasione sprecata non dire quello che penso”.