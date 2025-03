Dopo averlo visto più forte che mai sul celebre palco di Sanremo 2025, molti si chiedono se Willie Peyote sia fidanzato o single. In effetti il cantante è sempre stato estremamente riservato sulla sua vita privata e non ha mai voluto rivelare nulla di quello che è stato il suo passato amoroso. Non si sanno quindi i nomi delle ex compagne e i motivi della rottura, eppure ha sempre risposto con schiettezza a chi gli ha chiesto informazioni sulla sua situazione sentimentale.

Nel 2019, intervistato a Le Iene, Willie Peyote aveva affermato di vivere da solo in 70 metri quadri. Ciononostante, le sue canzoni fanno spesso riferimento ad una donna, alla quale sembrano essere dedicati tantissimi brani del suo repertorio. “Io sul piano sentimentale, come su quello del canto, ho il problema di avere pretese molto alte su di me“, aveva dichiarato nel 2017 il cantante – E queste le rifletto sugli altri evidentemente“. Qualche anno dopo aveva ammesso che “La tua seconda moglie“, pezzo di grande successo, era dedicato ad una donna, della quale non si è mai saputo il nome. Semplicemente, aveva detto: “Ad oggi non stiamo insieme”.

Willie Peyote, la rivelazione sull’amore: “Non ci credo, non l’ho mai visto”

Tante sono le rivelazioni di Willie Peyote, che ha spiegato che prima di cantare in modo professionale lavorava in un call center. Non solo, di lui si sa tanto altro: il suo nome si ispira al personaggio Wile E. Coyote al quale è sempre stato molto affezionato sin da bambino (qui il vero nome dell’artista). Una delle sue passioni più grandi? Il calcio. Willie Peyote è un grandissimo tifoso del Torino, città in cui vive in un appartamento di 70 metri quadri. Riguardo all’amore, tutto tace ancora, ma lui ha confermato di essere abbastanza disilluso: “In questo amore perfetto non ci credo. Un po’ perché non l’ho mai visto nella vita reale e un po’ perché dopo un po’ ti ‘annoi’.“, aveva spiegato, “Visto che tutti parlano di questo grande amore che non finirà mai, io parlo di tutti gli amori che invece finiscono”.

