Willie Peyote/ Con il nuovo album protagonista al Concerto Primo Maggio 2022

Il rapper torinese di lunga data Willie Peyote, che tanto ha visto crescere negli ultimi anni la sua fama, nonostante i tanti anni di carriera ormai alle spalle, sarà uno dei protagonisti sul palco del Concertone primo maggio. All’anagrafe Guglielmo Bruno torna a far parlare della sua musica e dopo la pubblicazione del suo scorso album intitolato “Iodegradabile”, che conteneva hit accattivanti come la celebre “La tua futura ex moglie”, torna ora con un disco nuovo di pacca. Il nuovo lavoro di Willie Peyote si intitolerà “Pornostalgia”, con un nuovo gioco di parole in tipico stile Willie. Questo disco uscirà il 6 di maggio, in tutti gli store digitali e nei negozi fisici naturalmente. Speriamo quindi che sul palco di Piazza San Giovanni l’Artista ci faccia già assaggiare qualche brano da questa sua nuova creazione. Ad anticipare l’uscita dell’album sicuramente ci sarà un singolo, che dovrebbe iniziare a passare in radio già dal 22 di aprile. Il brano, intitolato “La colpa al vento” è, a sentire l’artista, un racconto e metafora di qualcosa che ci ha sfiorato e per un attimo ci ha reso felici, prima di andare via e lasciarci con una punta di amarezza, difficile da scrollarci di dosso. Ancora una volta quindi un brano estremamente pregno di significato, come solo Willie Peyote sa fare.

Wiellie Peyote, tante collaborazioni nel nuovo disco

Nel nuovo disco di Willie Peyote compariranno diverse importanti collaborazioni del rapper torinese con altri esponenti della musica rap e pop italiana: da Jake La Furia a Speranza, dai Fast Animals and slow kids alla comica Michela Giraud, con la quale il rapper ha confezionato il brano forse più rappresentativo di tutto il disco “Fare schifo”, un inno all’imperfezione. Quest’estate inoltre Willie Peyote non mancherà di esibirsi di nuovo e finalmente dal vivo, in diverse tappe del suo tour e anche nella stupenda e suggestiva location del Castello di Gradisca, scelta quest’anno come luogo ospitante del famoso festival Onde Mediterranee. Willie Peyote si esibirà alla Fortezza di Gradisca il 29 di Luglio; tra gli altri ospiti della rassegna musicale anche Manuel Agnelli, fresco fresco di candidatura ai David di Donatello per la soundtrack del film Diabolik. Insomma attendiamo con ansia la performance del poliedrico rapper Willie Peyote sul palco del concerto del 1 maggio.

Il video di “Fare Schifo” di Wiellie Peyote

