Willie Peyote è in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Grazie ma no grazie“, una canzone che non ha riscontrato un grande appeal né da parte della critica né tantomeno considerando la classifica provvisoria finale votata dalla Sala Stampa e Web. Il rapper e cantautore italiano è stato quasi ignorato da pubblico e critica e sui social in tanti hanno sottolineato questa cosa con commenti e post esaltandone il talento e la bellezza del brano presentato alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. “Né in classifica, né tra i commenti c’è traccia di Willie Peyote. È vero che non è una canzone immediata ed ha bisogno almeno di un secondo ascolto, ma se viene ignorato da stampa e pubblico sarà un invito per tornare ad ignorare il festival” – denuncia un utente su X.

Significato testo Grazie ma no grazie di Willie Peyote/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

L’esibizione di Willie Peyote è arrivata molto tardi e forse questo ha distolto l’attenzione sul brano che, a detta di molti, è stato definito straordinario, una canzone di satira ma orecchiabile che racconta in chiare ironica anche la nostra società.

Sanremo 2025, Willie Peyote conquista il popolo dei social

Se la critica e la Sala Stama e Web di Sanremo 2025 non ha considerato più di tanto Willie Peyote e il suo brano “Grazie ma no grazie”, sui social è un tripudio di commenti a favore del rapper e cantautore. La giustezza del pezzo di #WilliePeyote ? degno erede di altri urban poets italiani dalla metrica veloce e tagliente. #GrazieMaNoGrazie” – scrive un utente sulla piattaforma X.

Willie Peyote, qual è il suo vero nome? Ecco perchè si chiama così/ L'autoironia del rapper torinese

Ma non finisce qui, visto che un altro descrive la canzone come un rap anni ’90 a metà strada tra il primo Jovanotti e gli Articolo 31. Non solo, c’è chi va ben oltre considerando la sua canzone in gara la migliore di tutta la kermesse auspicandosi anche la vittoria finale. Infine un utente chiede a gran voce Willie Peyote come vincitore morale di questo Festival! Da che parte state?