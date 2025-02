Willie Peyote oggi è fidanzato? Come stanno le cose

Tra i cantanti che ritroveremo in gara al Festival di Sanremo 2025 troveremo anche Willie Peyote, l’artista sarà di scena sul palco dell’Ariston con la sua canzone Grazie ma no grazie, dopo l’esordio avvenuto nel 2020. In molti però si chiedono se il cuore del cantante torinese sia tornato a battere per una donna, al momento però la situazione sentimentale di Willie Peyote non sembra essere troppo diversa rispetto a qualche anno fa, quando in una intervista ricostruì così la situazione:

“Vivo da solo in 70 metri quadri circa, io sul piano sentimentale, come su quello del canto, ho il problema di avere pretese molto alte su di me. E queste le rifletto sugli altri evidentemente” aveva confessato Willie Peyote ammettendo di non aver dunque trovato una figura femminile adatta e in grado di tener lui testa.

Willie Peyote e la speciale dedica: “Amo una ragazza ma non stiamo insieme”

Qualche tempo fa il rapper tornato in gara a Sanremo 2025 si era espresso così sulle questioni sue private, ammettendo di non avere una donna al suo fianco in quel determinato momento. Allo stesso tempo Willie Peyote aveva dedicato una canzone, La tua futura ex moglie, a una donna per lui molto importante, un amore però non ricambiato e che non ha fatto vivere al massimo della serenità l’artista. Per questo, riguardo ai sentimenti, Willie Peyote aveva confessato sull’amore:

“Perché fare finta che l’amore, una volta che lo incontri, è eterno? Purtroppo non lo è. Io amo la ragazza per cui ho scritto La tua futura ex moglie, ma a oggi non stiamo insieme” le parole dell’artista.

