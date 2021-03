Willie Peyote, “Mai dire mai (la locura)”/ Terzo in classifica ma… (Sanremo 2021)

Willie Peyote è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Mai dire mai (la locura)”, scritto con Daniel Bestonzo, Carlo Cavalieri D’Oro, e Giuseppe Petrelli. Il brano, un connubio perfetto di pop e rap, parla “dell’approccio alla cultura nel nostro paese. La musica, la politica, come viviamo la cultura dopo un periodo come quello che abbiamo trascorso nel 2020”, ha spiegato il rapper a Rai Play. Willie Peyote si è esibito a tarda notte nel corso della seconda serata: con un rap perfetto e un ritornello travolgente, le ha cantate un po’ a tutti a partire dalle case discografiche. Nonostante l’orario sfavorevole ha conquistato il quinto posto, che si è tradotto nel nono nella classifica complessiva dei 26 big. Ma senza ombra di dubbio il rapper ha brillato in occasione della terza serata, dedicata alla cover.

Willie Peyote conquista il terzo posto della classifica provvisoria di Sanremo 2021

Willie Peyote ha scelto di esibirsi con “Giudizi universali”, celebre pezzo di Samuele Bersani che è salito insieme a lui sul palco dell’Ariston. Un’esibizione senza fuochi d’artificio, ma elegantissima. Nella classifica della serata, ottenuta con il voto degli orchestrali di Sanremo, Willie Peyote si è classificato quarto. I voti degli orchestrali gli hanno quindi permesso di risalire fino al terzo posto della classifica generale di Sanremo 2021, di cui è stata svelata solo la top ten, alle spalle solo di Annalisa ed Ermal Meta. Al momento la vittoria del rapper torinese è data a 8.50 dalla Snai, a 7.50 da PlanetWin e a 8.00 da Eurobet. Questa sera, venerdì 5 marzo, Willie Peyote si esibirà nuovamente con “Mai dire mai (la locura)” ma questa volta sarà la Giuria della Sala Stampa a valutare le esibizioni dei 26 cantanti in gara.



