Vero nome di Willie Peyote: come si chiama davvero il rapper torinese di “Grazie ma no grazie”

Willie Peyote è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2025. Il 39enne è uno dei rapper e musicisti più amati in Italia, tanto che non è di certo la prima volta che l’artista si confronta con il palco dell’Ariston. La sua canzone si intitola “Grazie ma no grazie” e pare già essere diventata un grande tormentone. Nel 2021 Willie Peyote si era classificato sesto a Sanremo con “Mai dire Mai”, anche se la sua carriera vera e propria ha inizio molto prima.

Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2025 molti si chiedono qual è il vero nome di Willie Peyote. Oggi sveliamo l’arcano! Il cantante si chiama Guglielmo Bruno e ha scelto questo soprannome per via della sua enorme passione per i Looney Tunes con Willie il Coyote, che è sempre stato uno dei suoi personaggi preferiti. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa ben poco, se non che Willie Peyote è figlio di genitori musicisti, dai quali ha chiaramente ereditato la passione per questa splendida arte.

Attesissima è la serata cover di Willie Peyote, che dopo il primo ascolto a Sanremo 2025 del suo brano ha già stupito tutto il pubblico di Rai 1. Durante il duetto il ragazzo si esibirà con Ditonellapiaga e Federico Zampaglione in una delle canzoni più amate del nostro Paese: “Un tempo piccolo” di Franco Califano. In tutto ciò, l’artista torinese rimane uno dei pochi che si distingue nel panorama musicale italiano grazie al suo stile incredibile. Molti ricordano la sua esibizione durante la pandemia, dove per l’occasione aveva riempito il palco di palloncini, creando uno scenario davvero suggestivo.