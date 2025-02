Qual è il vero nome di Willie Peyote? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo dopo la partecipazione del cantante a Sanremo 2025. Tra i protagonisti della 75esima edizione del Festival della Musica Italiana c’è senza dubbio il cantante torinese. Con la sua canzone “Grazie ma no grazie“, ha conquistato critica e pubblico, dando vita ad un nuovo tormentone. Di conseguenza, molte persone hanno iniziato ad interessarsi di più alla vita e alla carriera del rapper, a partire dal suo vero nome e dal significato del suo pseudonimo.

Willie Peyote non è nient’altro che il nome d’arte di Gugliemo Bruno, nato a Torino il 28 agosto del 1985. Il cantante è un figlio d’arte, dato che entrambi i suoi genitori sono musicisti. Ma, come mai ha scelto questo soprannome? La sua ispirazione nasce dalla passione per i Looney Tunes e, in particolare, per Willie il Coyote, uno dei suoi personaggi preferiti. Il suo pseudonimo è infatti una fusione tra Willie e il peyote, un cactus nordamericano noto per i suoi effetti allucinogeni.

La carriera artistica del cantante in gara a Sanremo inizia nel 2011, quando pubblica su Soundcloud la trilogia di EP “Manuale del giovane nichilista”. Due anni dopo esce il suo primo vero album, “Non è il mio genere, il genere umano”, che sancisce il suo successo. Nel 2017, il cantante torinese è protagonista di una polemica a causa di una sua esibizione a Che Tempo Che Fa, dove canta il brano “Non sono razzista…ma”. A seguito di quest’apparizione, è stata accusato dal giornalista Maurizio Belpetrio di aver attribuito a tutta l’Italia un atteggiamento xenofobo.

Nel 2021, Willie Peyote sbarca per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Mai dire Mai (la locura)”, vincendo il Premio della critica Mia Martini. A distanza di quattro anni, è tornato sul palco dell’Ariston con “Grazie ma no grazie”. “La canzone parla di tutte quelle situazioni in cui ti senti dire qualcosa per cui ti cadrebbero le braccia, ma per educazione rispondi ‘grazie ma no grazie'”, ha spiegato il rapper, definendolo un brano allegro. A questo punto, non resta che attendere la finale di Sanremo 2025 per scoprire quale posizioni occuperà nella classifica finale.