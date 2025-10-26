Willy Monteiro Duarte, la ricostruzione dell'omicidio avvenuto nel corso di un pestaggio e i futili motivi dietro le violenze

L’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di Colleferro ucciso in un pestaggio nella notte tra il 5 ed il 6 settembre 2020, sarà protagonista dell’inchiesta di Un giorno in Pretura, che ripercorrà le tappe principali del processo ricostruendo il caso dall’inizio delle indagini fino alle condanne definitive.

Caterina D'Andrea: cos'è successo?/ Uccisa "per errore" dal marito Pietro Bergantino

Un caso che ha scosso fortemente l’opinione pubblica in Italia, soprattutto per il livello di violenza nei confronti del 21enne che era intervenuto per cercare di placare una rissa e difendere un amico e poi si è ritrovato a terra mentre il branco, sotto gli occhi di tutti, continuava a colpirlo con calci e pugni, fino all’ultimo colpo fatale per poi scappare quando arriva la sicurezza.

Piero Bergantino: chi è il killer di Caterina D'Andrea/ Indagini e processi: condannato a 24 anni

Le testimonianze di chi era presente in quel momento sono state fondamentali per confermare le accuse ed incastrare definitivamente i quattro colpevoli, Mario Pincarelli, Francesco Belleggia e i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, tutti con precedenti per lesioni e spaccio di droga, che vengono fermati già subito dopo i fatti dai Carabinieri ed arrestati poi il 9 settembre grazie ad una inchiesta lampo condotta dalla Procura di Velletri.

Perchè è stato ucciso Willy Monteiro Duarte, la sentenza: “Reazione sproporzionata per dare sfogo ad un impulso violento”

Willy Monteiro Duarte era un ragazzo di 21 anni, nato da una famiglia di immigrati arrivati in Italia da Capo Verde negli anni 90. Lavorava come aiuto cuoco in un albergo di Roma e aveva la passione per il calcio. Quella notte, dopo il turno di lavoro, era andato ad incontrare gli amici, ma si è ritrovato coinvolto in una rissa, che era scoppiata tra il suo amico Federico Zuma e Belleggia, accusato di aver importunato alcune ragazze.

Maria Paola Gaglione: com'è morta?/ Il caso: inseguita dal fratello perché frequentava un uomo trans

Tra le cause individuate dai giudici nella sentenza per, la reazione sproporzionata del branco, talmente violenta da provocare lesioni gravi e morte, compiuta in particolare dai fratelli Bianchi, che nel processo sono stati ritenuti colpevoli di omicidio volontario, con l’aggravante della consapevolezza della forza usata nel pestaggio, visto che entrambi erano esperti di arti marziali, in particolare di Mma.

Per questo motivo, la Corte ha anche respinto l’esclusione richiesta dalla difesa, dei futili motivi, ritenendo che il gruppo non avrebbe agito a causa di uno stimolo esterno, ma volontariamente, sena una precisa causa ma per dare sfogo alla rabbia scagliandosi contro una persona indifesa, che in quel momento tra l’altro era anche estranea alla vicenda della lite avvenuta in precedenza.