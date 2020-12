WILLY WONKA E LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO/ Su Italia 1 il film con Gene Wilder

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 16:05 la messa in onda del film “Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato”. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1971 negli Stati Uniti d’America con la regia di Mel Stuart, mentre il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Roald Dahl, che si occupò anche della sceneggiatura in collaborazione con David Seltzer. Le musiche della colonna sonora sono state firmate da Anthony Newley. Willy Wonka, il protagonista del film, è interpretato da Gene Wilder. Nel cast troviamo anche Peter Ostrum, Jack Albertson, Roy Kinnear, Julie Dawn Cole, Leonard Stone e Denise Nickersone. Nel 2005 Tim Burton ha diretto “La fabbrica di cioccolato”, remake de film, con Johnny Depp nel ruolo già ricoperto da Gene Wilder.

Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato, la trama del film

Charlie Bucket vive insieme alla mamma e ai quattro nonni in una piccola casa, nei pressi della straordinaria fabbrica di cioccolato del famoso Willy Wonka. Charlie ama il cioccolato, ma la sua famiglia può permettersi di comprarlo in rarissime occasione. Invece Willy Wonka è sparito dalla circolazione da diversi anni, per difendersi dai produttori di dolci che volevano rubare le sue ricette. Inaspettatamente il proprietario della fabbrica indice un concorso: i cinque fortunati che troveranno i biglietti dorati nelle tavolette di cioccolato Wonka potranno visitare la sua fabbrica e riceveranno una scorta di dolci Wonka per tutta la vita. I primi quattro vincitori sono: Augustus Gloop dalla Germania, Veruca Salt dall’Inghilterra, Violet Beauregarde dal Montana e Mike Travis dall’Arizona. Un giorno Charlie trova dei soldi per terra e compra una tavoletta di cioccolato in cui trova l’ultimo biglietto d’oro. Arriva finalmente il giorno della visita alla fabbrica e Charlie viene accompagnato dal nonno. La visita si rivelerà una prova per testare la sincerità dei cinque bambini…



© RIPRODUZIONE RISERVATA