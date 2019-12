Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato/ Film su Italia 1: la trama (24 dicembre)

Nel pomeriggio di martedì 24 dicembre, alle ore 16.10, Italia 1 manda in onda il film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, la versione del 1971 per la regia di Mel Stuart. Il film prende spunto dal libro La fabbrica di cioccolati del romanziere Roald Dahl ed è stato di ispirazione per il rifacimento del film con Johnny Depp diretto da Tim Burton. Nel cast della versione del 1971 ci sono Gene Wilder nei panni del magico Willy Wonka, Peter Ostrum in quelli del piccolo Charlie Bucket e Jack Albertson in quelli di Nonno Joe.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato: la trama

Il piccolo Charlie Bucket vive con la mamma e i quattro nonni in totale povertà, in una casupola fatiscente nei pressi dell’enorme fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Quest’ultimo è uno strano personaggio che nessuno ha mai visto né conosciuto dal vivo: per evitare che i suoi rivali possano copiare le sue ricette di successo, vive barricato nella sua fabbrica. Un giorno, però, lancia un concorso: per i cinque fortunati che troveranno nelle tavolette di cioccolata il biglietto d’oro, potranno fare la visita della fabbrica e avere una scorta di dolciumi valida per tutta la vita. I primi quattro vincitori sono bambini viziati e cattivi che imbrogliano per trovare il biglietto d’oro. Charlie è abbattuto perché pensa di non avere speranze dopo aver scartato senza successo l’unica tavoletta che ha potuto comprare con i risparmi dei nonni. Quando trova, però, dei soldi per strada e compra l’ultima tavoletta scopre di essere il quinti fortunato. Subito viene avvicinato dal losco Sig. Slugworth che gli promette una grandissima somma di denaro in cambio della ricetta del Succhia Succhia che mai si consuma, una delle ultime invenzioni di Willy Wonka.

Arriva il giorno della visita alla fabbrica e Charlie è accompagnato da Nonno Joe: all’ingresso a tutti i bambini viene consegnato un Succhia Succhia con la promessa di non rivelarlo a nessuno. A mano a mano che la visita procede, gli altri quattro bambini vengono puniti dai loro stessi vizi in quanto compiono azioni che erano state vietate da Willy. Anche Charlie e il nonno bevono una bevanda proibita che sta per farli risucchiare dai macchinari ma riescono a salvarsi e apparentemente nessuno scopre nulla. In realtà, al momento dei saluti, Willy si arrabbia moltissimo con Charlie perché lo accusa di essere venuto meno alla parola data e si rifiuta di consegnarli la scorta di dolci promessa nel concorso. Il bambino è mortificato e per dimostrare la sua buona volontà restituisce il Succhia Succhia raccontando di essere stato avvicinato da un rivale di Wonka che gli ha offerto del denaro per rivelare i segreti della caramella. Willy è molto colpito dalla bontà d’animo del bambino e gli racconta che il realtà il Sig. Slugworth è un suo dipendente e il tentativo di corruzione è una prova per scoprire quale bambino fosse buono d’animo perché proprio a quest’ultimo Willy Wonka lascerà il suo impero non avendo eredi diretti. Charlie si trasferisce così con tutta la sua famiglia nella fabbrica di cioccolato Wonka e apprende tutti i segreti del mestiere per realizzare dolci con i quali fare felici tutti i bambini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA