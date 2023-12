Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Italia 1/ Il cult originale del 1971, oggi, domenica 24 dicembre 2023

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, diretto da Mel Stuart

La vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, nel pomeriggio di Italia 1 alle ore 16,50, arriva il film cult Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, del 1971 e realizzato negli Stati Uniti. È l’adattamento cinematografico de La fabbrica di cioccolato, romanzo scritto nel 1964 da Roald Dahl, il quale ispirò un altro film iconico con un suo scritto, I Gremlins di Joe Dante. Quest’ultimo ha curato la sceneggiatura del musical fantasy insieme a David Seltzer, con produzione della Paramount Pictures, fotografia di Arthur Ibbetson, montaggio di David Saxon e musiche di Leslie Bricusse e Anthony Newley. Alla regia, ecco Mel Stuart, che ha lavorato in oltre 180 pellicole tra le quali spiccano Se è martedì deve essere il Belgio e Wattstax.

Il protagonista principale è Gene Wilder, candidato due volte agli Oscar per i film Per favore non toccate le vecchiette e Frankenstein Junior. Viene affiancato da Peter Ostrum, che dopo aver girato la pellicola ha scelto di diventare veterinario e lasciare il cinema. Il parterre comprende anche Jack Albertson, Roy Kinear, Julie Dawn Cole, Leonard Stone e Denise Nickerson.

La trama del film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato: una critica sociale celata dietro una fiaba non troppo dolce

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato narra la storia di un bambino di nome Charlie Bucket, dalle umili origini. Lui vince il biglietto d’oro per visitare la bizzarra e famosa fabbrica di Willy Wonka insieme ad altri partecipanti. Sono altri quattro i bambini presenti, che provengono da ogni parte del mondo. Willy Wonka è il più grande produttore di dolciumi al mondo e non esce dalla sua fabbrica da molto tempo. In passato, sono stati tanti i tentativi delle altre fabbriche di rubare le sue ricette, a tal punto da introdurre delle spie all’interno dei laboratori.

Per questo motivo, Willy decise di sparire dalla circolazione non permettendo più a nessuno di entrare. Wonka decide di bandire un concorso: i cinque fortunati che troveranno un biglietto d’oro nella cioccolata di marca potranno varcare la soglia della sua fabbrica e trascorrere una giornata al suo interno. I dolci di Wonka sono i più buoni e amati al mondo e si innesca una caccia al tesoro per trovare il biglietto d’oro vincente.

Il mondo ha i suoi primi quattro vincitori. Il primo è un bambino di nome Augustus Gloop, obeso e proveniente da Dusselheim, Germania Ovest. La seconda è una bambina di nome Violet Beauregarde, molto piena di se stessa e campionessa di masticazione di gomme, dal Montana. Il terzo biglietto viene trovato da Mike Travis, un bambino che parla troppo e dipende dalla televisione, ama i film western ed è dell’Arizona. Il quarto biglietto se lo aggiudica Verusca Salt, una bambina molto viziata e capricciosa del Regno Unito. Il piccolo Charlie sta perdendo le speranze di essere tra i cinque fortunati. Un giorno trova dei soldi in un tombino e incomincia a comprare la cioccolata wonka. Riesce a trovare l’ambito biglietto per entrare nella magica fabbrica dei sogni. Il vecchio rivale di Willy Wonka, Slugworth, cerca di portare dalla sua parte il piccolo Charlie e gli chiede di portargli un pezzetto di un particolare dolce, promettendogli la ricchezza.

Il giorno tanto atteso arriva e la visita alla fabbrica Wonka è meravigliosa, strana più che mai e anche crudele. I visitatori scoprono che i dipendenti della fabbrica sono degli omini strani di colore arancione a cui piace cantare, chiamati Umpa Lumpa. La vita di Charlie cambierà per sempre e il merito verrà premiato…











