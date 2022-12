Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato/ Su Italia 1 il film con Gene Wilder

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, film di Italia 1 diretto da Mel Stuart

Sabato prossimo alle ore 16.05 su Italia 1 andrà in onda Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, un film appartenente al genere della commedia prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1971 dalla Paramount Pictures e diretto da Mel Stuart. Per il cast sono stati scelti interpreti di spicco come Jack Albertson, Roy Kinnear, Gene Wilder e Leonard Stone.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato: la trama del film

Il protagonista della storia è un piccolo bambino di soli 8 anni, condizionato dalle carenze economiche e dalle circostanze modeste della propria famiglia. L’impossibilità di avere una vita con tutti i comfort lo rende particolarmente introverso, soprattutto a scuola e con i suoi compagni. Il suo carattere e le difficoltà gli impediscono così di circondarsi di amici e di vivere una vita spensierata come qualsiasi altro bambino. Una svolta però arriva per una banale barretta di cioccolato; si trattava di una produzione rinomata dell’imprenditore Willy Wonka.

Nello specifico, il produttore della leccornia aveva annunciato una clamorosa iniziativa. In alcune confezioni aveva appunto nascosto uno speciale biglietto d’oro, precisamente in 5. Si trattava di una sorta di pass d’eccezione per riuscire ad avere accesso non solo all’industria di produzione ma anche di assistere a tutte le meccaniche e fasi lavorative per la realizzazione delle gustose barrette di cioccolato.

I fortunati avrebbero avuto quindi l’opportunità di carpire tutti i segreti che si celano dietro la figura singolare di Willy Wonka, oltre a tutte le specialità che solo all’interno della struttura potevano essere provate. A questo punto, il piccolo Charlie decide di puntare tutto sul sogno di avere accesso a quella possibilità e i genitori decidono di assecondare il suo sogno. Dopo aver acquistato numerose barrette, la fortuna arriva in suo soccorso e tra le tante leccornie trova proprio il biglietto d’oro. Il bambino inizia così il suo tour all’interno della fabbrica di cioccolato, scoprendo segreti e specialità che mai avrebbe immaginato. L’esperienza inoltre, cambierà inaspettatamente le sorti della propria vita e di tutta la sua famiglia.

